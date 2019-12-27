Cumhurbaşkanı'nın Yerli Otomobil Test Sürüş Görüntüleri

Bir süredir merakla beklenen yerli otomobil sonunda bugün halka tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerli otomobil ile bir test sürüşü gerçekleştirerek ilk yorumlarını paylaştı.

İki model olarak sunulan yerli otomobilin tanıtımında hiç kuşkusuz en dikkat çeken isimlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yerli otomobilin direksiyonuna geçen Erdoğan, Bilişim Vadisi’nin içerisinde SUV modelini kullanarak aracı test etti. Sunumda konuşan Erdoğan ‘’Tarihsel bir güne tanıklık ediyoruz, 60 yıllık bir rüyayı gerçekleştiriyoruz. Halkımızın bu arabanın sahibi olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini biliyorum’’ dedi.

Erdoğan’a test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti. Cumhurbaşkanı, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte test sürüşüne ait görüntüler:

Aynı zamanda Erdoğan’ın yerli otomobili test ederken çekilen videosu resmi Twitter hesabından ‘’İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız’’ sözleriyle paylaşıldı. Erdoğan daha önce de yerli otomobil tanıtım toplantısında aracın satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılacağını belirtmiş ve şahsı adına ilk siparişi verdiğini açıklamıştı.

Otomobilin ismi, üretime dâhil olacak 5 Türk şirketinin ortaklığının ardından TOGG olarak belirlenmişti. Anadolu Ajansı tarafından doğrulanan bilgiye göre TOGG için Bursa ilinde 23 milyar liraya mal olacak bir üretim tesisi inşa edilecek ve tesis, 2021 yılına kadar tamamlanacak.

Otomobil modellerinin tasarım açısından günümüz standartlarına uygun çizgilere sahip olduğu görülürken her iki modelin de C sınıfında olacağı açıklanmıştı. Motor modellerinin de birbirine benzer olduğu elektrikli otomobillerin ülke pazarında 2022 senesinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.