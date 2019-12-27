Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun ürettiği SUV modeli yerli otomobil, bugün düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. İstanbul Valiliği, yerli arabaya destek olmak amacıyla üretilecek 34. sedan arabaya talip olduğunu belirtti.

Uzun zamandır beklenen yerli ve milli otomobil sonunda gün yüzüne çıktı. Bugün Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde yerli otomobilin prototipleri tanıtıldı. Bir sedan ve bir SUV olmak üzere iki adet otomobili tanıtım etkinliğinde sergileyen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, otomobilin teknik özellikleri ile ilgili de bazı bilgiler paylaştı.

Tamamen elektrikli olacak olan yerli otomobilin tanıtılan SUV ve sedan modellerinin teknik özellikleri de yapılan etkinlikle gün yüzüne çıktı. Yerli otomobilin iki çeker varyantı gücünü 200 beygirlik bir motordan alırken dört çeker varyantın motoru 400 beygir güç üretecek. Bu motorlara güç sağlayacak olan bataryaların yalnızca 30 dakikada yüzde 80 şarj olacağını belirten TOGG, gidebilecek maksimum menzilin sürüş şartlarına göre 300 km ile 500 km arasında olduğunu belirtti.

İstanbul Valiliği, 34. sedan modelinin siparişini şimdiden verdi:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen tanıtım toplantısının ardından Twitter üzerinde bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda yerli ve milli otomobile destek veren Ali Yerlikaya, otomobile talip olduğunu da açıkladı. Yaptığı ilk paylaşımda “Türkiye’nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah” açıklamasına yer veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bundan sonra yerli otomobilin görselini paylaşarak “Yerli arabamıza tam destek için biz de 34. sedan araca talip olduk” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun üreticiliğini üstlendiği yerli ve milli otomobil, 2021 yılında Bursa’da açılacak tesislerde üretilmeye başlanacak. Yaklaşık 13 yıllık bir yatırım planı olan yerli otomobilin ilk olarak 2022 senesinde yollara çıkması bekleniyor. Yerli otomobilin sahip olduğu tüm teknolojilerin patentleri Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na ait olacak ve bu patentler başka şirketler tarafından kullanılamayacak.