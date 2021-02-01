Türk Mühendislerin Ürettiği Sürücüsüz Otobüs Tanıtıldı

Dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüsü Atak Electric, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım gösterdiği bir törenle birlikte tanıtıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kabine toplantısına gitmek üzere Atak Electric otonom otobüsü kullanarak test etti.

Türkiye’nin ilk akıllı sürücüsüz otobüsü Atak Electric üzerinde uzun zamandır çalışmalar yapılıyordu ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir törenle birlikte sürücüsüz otobüsün tanıtımı gerçekleştirildi.

2021 yılının başlarında, üzerinde yaklaşık 3 yıldır yoğun bir şekilde çalışılan Atak Electric’in neredeyse hazır olduğu ve yakın bir zamanda tanıtılacağı açıklanmıştı. 4. seviye otonom sürüşe sahip Türkiye’nin ilk sürücüsüz otobüsü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test edildi.

Atak Electric, dünyada bir ilke imza attı

Türk mühendisler tarafından geliştirilen otobüs, sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda dünyanın da ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüsü. Daha önce elektrikli ve sürücüsüz otobüsler tasarlanmıştı ancak 4. seviye otonom sürüşe ve seri üretim sürecine sahip olan bir otobüs tanıtılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden kabine toplantısına doğru bu otobüsle gittiğini belirterek resmi Twitter hesabında şu açıklamalarda bulundu; “Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Atak Electric’in testleri başarıyla geçmesinin ardından şu ifadeleri kullandı; "Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil. Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü.”