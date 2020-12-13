Cyberpunk 2077, RTX 3090'la 8K Çözünürlükte Test Edildi

Çıktığı günden beri optimizasyon sorunlarıyla gündemden düşmeyen Cyberpunk 2077, 8K çözünürlükte farklı ayarlarda test edildi. GeForce RTX 3090 ile elde edilen test sonuçları pek de iç açıcı görünmüyor.

Sayısız ertelenmenin ardından nihayet 10 Aralık'ta oyuncuların beğenisine sunulan Cyberpunk 2077, çıktığı günden beri hatalarla ve optimizasyon sıkıntılarıyla gündeme geliyor. Konsollarda FPS'in yerlerde gezdiği oyun, PC tarafındaysa akıcı bir deneyim sunabilmek için gerçekten güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberde NVIDIA'nın amiral gemisi GPU'su GeForce RTX 3090'ın gerçek zamanlı ışın izleme ayarları kapalıyken bile oyunu 4K/Ultra'da 60 FPS ile çalıştırmaya yetmediğini gösteren raporları sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse Techradar ekibi, oyunu RTX 3090 ve i9-9900K ile 8K çözünürlükte test etti.

Cyberpunk 2077 8K'da nasıl sonuç verdi?

DLSS'in 'Otomatik' olarak ayarlandığı 'Işın İzleme Ultra' ayarlarda Cyberpunk 2077, 8K çözünürlükte ortalama 18,6 FPS verebildi. Sonrasında DLSS Ultra Performans modunu aktif hale getiren ekip, aynı sahnede ortalama FPS'in 31,8'e çıktığını ve oyunun oynanabilecek bir seviyeye yükseldiğini söylüyor.

8K'da grafiksel açıdan bu kadar zorlayıcı bir oyunun 18,6 FPS'den 31,8 FPS'ye sıçraması, esasında NVIDIA'nın DLSS teknolojisinin gücünü ortaya çıkarıyor. Ancak sorun şu ki DLSS ile elde edilen görüntüler gerçekten 8K değil. Bunun yerine DLSS, aslında 1440p'lik bir görüntüyü yapay zekâ desteğiyle 8K'ya yükseltiyor fakat yine de sonuçların oldukça etkileyici olduğu söylenebilir.

Oyunu farklı ayarlarda test etmeye devam eden ekip, Işın İzleme'yi 'Orta' ayarlara düşürdüğünde yerel 8K'da 24,7 FPS elde etmeyi başardı. Ardından DLSS Ultra Performans modu açıldığında ise ortalama FPS 38,2 ve maksimum FPS 44,1 olarak ölçüldü.

Işın İzleme'yi kapatıp 'Ultra' ayarlar kullanıldığında 12,2 FPS gibi oldukça düşük bir sonuç elde edildi. Bunun sebebiyse Ultra ön ayarlarda DLSS'in tamamen kapalı olması. Aynı sahne Ultra Performans modu açıkken test edildiğindeyse FPS birdenbire 50,2'ye zıpladı ki bu da DLSS'in ne tür işler başarabildiğini bir kez daha gösteriyor.

En etkileyici sonuçlar ise Ultra Performans modu açıkken DLSS ile 'Yüksek' ön ayarlarda alındı ve ortalama FPS 54,9 olarak ölçüldü. Ayarlar 'Orta'ya çekildiğinde FPS 68,2'ye kadar yükselse de grafiklerin oldukça düştüğü ve buna değmeyeceği belirtiliyor.

Sonuç olarak RTX 3090 ile Cyberpunk 2077'yi 8K çözünürlükte oynamak bir noktada mümkün görünüyor ancak ne kadar keyif verici olur orasını bilemiyoruz. Öte yandan 8K'da ısrarcı değilseniz ve performansın yarısından fazlasını feda etmek istemiyorsanız DLSS ile birlikte oyunu 4K'da çok daha akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.