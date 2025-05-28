CD Projekt'in sevilen oyunu Cyberpunk 2077'nin devam oyununun bugünden itibaren ön prodüksiyon aşamasına girdiği açıklandı.

CD Projekt, uzun süredir beklenen Cyberpunk 2077 devam oyunu 'Cyberpunk 2' için yeni aşamaya geçildiğini duyurdu. Daha önce “Project Orion” kod adıyla anılan oyun, artık resmî olarak “ön prodüksiyon” aşamasında.

Yeni yapılan açıklamaya göre şu anda 96 geliştirici Cyberpunk 2 üzerinde çalışıyor ancak şirketin büyük çoğunluğu (422 kişi) The Witcher 4 projesine odaklanmış durumda.

Cyberpunk 2, 2029-2030 yıllarından önce gelmeyecek

CD Projekt, Cyberpunk 2'nin ilk fikir aşamasının tamamlandığını ve artık planlama ve prototipleme gibi adımları içeren ön prodüksiyon sürecine geçtiğini söyledi. Bu aşama genellikle birkaç yıl sürebiliyor.

CD Projekt tarafından net bir çıkış tarihi gelmese de şirketin önceki oyunlarının genellikle 4-5 yıllık geliştirme sürecinden geçtiği düşünüldüğünde en erken 2029 veya 2030'da yeni Cyberpunk oyununu görebiliriz.

Henüz oyun hakkında çok fazla detay yok ancak Cyberpunk evreninin yaratıcısı Mike Pondsmith, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni oyunun Night City dışında başka bir şehri de içereceğini doğruladı. Bu yeni şehir, Pondsmith’e göre “Chicago’nun distopik hâli gibi” bir atmosfere sahip olacak. Bu da demek oluyor ki Cyberpunk 2'de en az iki şehir görebiliriz.

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