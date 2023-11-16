CZN Burak ismiyle bilinen Muhammed Burak Özdemir ile babasının, "Kentsel Sit Alanı" içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları gerekçesiyle 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandıkları davaya devam edildi.

Sosyal medyanın bilindik simalarından olan CZN Burak, gerçek ismiyle Muhammed Burak Özdemir, babasıyla birlikte kentsel sit alanı içinde bulunan bir bölgede izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla mahkemeye çıktı.

CZN Burak ve babası için 5'er yıla kadar hapis isteniyordu. Duruşmada Özdemir savunmasında, ‘’Babam tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur.’’ ifadelerini kullandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada CZN Burak ile sanık avukatları hazır bulundu.

Özdemir, konuyla ilgili bilgisi olmadığını iddia etti

Muhammed Burak Özdemir, sanık sıfatıyla yaptığı savunmasında, ’Konuyla babam ilgileniyordu. Bana tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur. Babamın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alıp almadığını bilmiyorum, bana gerekli izinleri aldığını söylemişti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimı isterim’’ ifadelerini kullandı. Özdemir'in avukatı da müvekkilinin bir eylemi olmadığını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Savcılık iddianamesinde, söz konusu alandaki yapının inşaatının tamamlanmamış olduğu belirtildi. Ayrıca alanda yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesine rastlanılmadığı ifade edildi. Hazırlanan iddianamede Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir şüpheli olarak yer alırken, haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Özdemir, ‘’Bizim restoranın inşaatıyla alakalı ifademizi verdik. Restoranda oturan, yan tarafındaki bina şikâyet etmiş inşaat yapılmış diye ama onarım yapılmış sadece. İfademizi verdik gidiyoruz’’ dedi.