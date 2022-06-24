d3dx9_43 dll Hatası Nasıl Çözülür? İşe Yarar 6 Yöntem

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda bir oyun ya da grafik programı açmaya çalıştığınız zaman alabileceğiniz d3dx9_43 dll hatası, DirectX yazılım paketine dahil bir DLL dosyasıdır ve genel olarak grafik tabanlı yazılımları çalıştırdığınız zaman hata olarak ortaya çıkabilir. Gelin d3dx9_43 dll hatası aldığınızda neler yapabileceğinize bakarak d3dx9_43 dll hatası nasıl çözülür sorusunu yanıtlayalım.

Eğer Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız sisteminiz siz farkında olmadan pek çok yazılım, yazılım paketi ve dosya çalıştırarak en güçlü performansı sunmaya çalışıyor demektir. Bu yazılım paketlerinden biri olan DirectX, içinde pek çok DLL dosyası barındırıyor. d3dx9_43 dll dosyası da bunlardan bir tanesi. Elbette kullanıcılar bu dosyayı daha çok d3dx9_43 dll hatası aldıkları zaman fark ediyorlar.

Microsoft Directx yazılım paketi genel olarak oyunlarda ve grafik programlarında çalıştığı için d3dx9_43 dll hatası ile bir oyun ya da grafik programı açmaya çalışırken karşılaşmanız mümkün. DLL dosyası kaynaklı hatalar almanızın pek çok nedeni ve merak etmeyin, pek çok farklı çözüm yöntemi vardır. Gelin d3dx9_43 dll hatası aldığınızda neler yapabileceğinize bakarak d3dx9_43 dll hatası nasıl çözülür sorusunu yanıtlayalım.

d3dx9_43 dll hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür?

d3dx9_43 dll hatası nedir?

d3dx9_43 dll dosyası, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda bulunan DirectX yazılım paketi içinde bulunan DLL dosyalarından bir tanesidir. Microsoft Directx yazılım paketi genel olarak oyunlarda ve grafik programlarında çalıştığı için d3dx9_43 dll hatası ile bir oyun ya da grafik programı açmaya çalışırken karşılaşmanız mümkün. Windows 98 sonrası tüm sürümlerde karşılaşabileceğiniz d3dx9_43 dll hatası şu cümlelerle karşınıza çıkabilir;

d3dx9_43 dll bulunamadı.

d3dx9_43 dll dosyası eksik.

Dosya d3dx9_43 dll bulunamadı.

d3dx9_43 dll bulunamadı. Yeniden yüklemek bunu düzeltmeye yardımcı olabilir.

d3dx9_43 dll hatası neden olur?

d3dx9_43 dll hatası, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda bulunan DirectX yazılım paketi içinde bulunan bir DLL dosyasının genel olarak ya da yalnızca belirli oyun ve programlarda çalışmaması kaynaklı bir hatadır. d3dx9_43 dll hatasına neden olan temel durumlardan bazıları şu şekilde;

Başlangıç sırasında bilgisayarınızda yaşanan sorunlar.

İşletim sisteminizin güncel olmaması.

Microsoft DirectX yazılım paketinin güncel olmaması.

Açmak istediğiniz oyun ya da programın sahip olduğunuz DirectX sürümü ile uyumlu olmaması.

Hata aldığınız oyun ya da programın kendi sorunlarının olması.

Yalnızca d3dx9_43 dll dosyasında bir hata olması.

Ekran kartınızın güncel olmaması.

d3dx9_43 dll hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Yöntem #2: Microsoft DirectX son sürümünü yükleyin.

Microsoft DirectX son sürümünü yükleyin. Yöntem #3: Oyun ya da program içinde DirectX güncellemesi arayın.

Oyun ya da program içinde DirectX güncellemesi arayın. Yöntem #4: Oyun ya da programı kaldırıp yeniden yükleyin.

Oyun ya da programı kaldırıp yeniden yükleyin. Yöntem #5: DirectX paketinden d3dx9_43 dll dosyasını geri yükleyin.

DirectX paketinden d3dx9_43 dll dosyasını geri yükleyin. Yöntem #6: Ekran kartınızı güncelleyin.

Yöntem #1: Bilgisayarınızı yeniden başlatın:

Unutmayın, teknolojik bir ürünle hangi sorunu yaşıyor olursanız öncelikle yeniden başlatma yöntemini uygulayın. Başlangıç sırasında yaşanan ufak bir sorun d3dx9_43 dll hatasına neden olmuş olabilir. Bilgisayarınız yeniden başlatılırken önbelleği temizleyecek ve küçük sorunları düzeltecektir. Çoğu zaman d3dx9_43 dll hatası bilgisayar yeniden başlatıldığı zaman kendi kendine çözülür.

Yöntem #2: Microsoft DirectX son sürümünü yükleyin:

d3dx9_43 dll adı verilen DLL dosyası, Windows işletim sisteminizde kullandığınız Microsoft DirectX yazılım paketinin bir parçasıdır. Bu yazılım paketinin güncel olmaması demek, söz konusu DLL dosyasının da güncel olmaması demektir. Buradaki bağlantı üzerinden Microsoft DirectX son sürüm yükleme sayfasını açın. İşletim sisteminizi bulun ve DirectX son sürümünü nasıl yükleyeceğinizi öğrenin.

En son Windows işletim sistemi versiyonlarında artık Microsoft DirectX yazılım paketi ayrıca bir güncelleme ile gelmiyor. Windows Update sayfası üzerinden yapılan genel güncelleştirmeler arasından Microsoft DirectX güncellemesi de bulunuyor. Yine de verdiğimiz bağlantı üzerinden işletim sistemi versiyonunuzu bularak en güncel durumu öğrenebilirsiniz.

Yöntem #3: Oyun ya da program içinde DirectX güncellemesi arayın:

Tüm sistemlerde ve yazılımlarda olduğu gibi Microsoft DirectX yazılım paketinde de son sürümü kullanmanız önemlidir. Ancak bazen çalıştırmak istediğiniz oyun ya da program, son sürüme uygun olmayabilir. Bu durumda geliştiriciler, oyunun ya da programın içine kendi sistemlerine uygun bir DirectX güncellemesi eklemiş olabilirler. Oyun ya da program dosyaları içinde bu güncellemeyi kendiniz arayabilir veya geliştirici ile iletişime geçebilirsiniz.

İndirdiğiniz ve bilgisayarınıza yükleyerek kullanmaya başladığınız her oyun ya da program bu tür bir Microsoft DirectX güncellemesi içermez, Bu tür bir ek dosya ile gelmesi oldukça nadir bir durumdur. Yine de geliştiriciler oyun ya da programın bu tür bir özel durumu olduğu zaman kullanıcıları bilgilendirmek ve işlerini kolaylaştırmak adına yükleme dosyalarının içine bu tür bir güncelleme bırakırlar. Kontrol etmenizde ya da geliştirici ile iletişime geçmenizde yarar var.

Yöntem #4: Oyun ya da programı kaldırıp yeniden yükleyin:

Bazı durumlarda d3dx9_43 dll hatasının nedeni, d3dx9_43 dll dosyasının kendisi değildir. Bazen yalnızca çalıştırmak istediğiniz zaman hata aldığınız oyunun ya da programın kurulumda bir sorun yaşanmış olabilir. Bu nedenle hata aldığınız oyunu ya da programı bilgisayarınızdan tamamen kaldırın ve yeniden kurun. Eğer yükleme dosyasını resmi ve güvenilir olmayan bir kaynaktan edindiyseniz bu da kurulumda sorun yaratarak d3dx9_43 dll hatasına neden olabilir.

Yöntem #5: DirectX paketinden d3dx9_43 dll dosyasını geri yükleyin:

Bir şekilde hala d3dx9_43 dll hatası almaya devam ediyorsanız bütün bir Microsoft DirectX yükleme dosyasını çalıştırmayı değil de onun içindeki d3dx9_43 dll dosyasını tek başına çalıştırmayı deneyin. Microsoft DirectX yükleme dosyasını indirdikten sonra çalıştırmadan açın ve d3dx9_43 dll dosyasını bulun. Bulduktan sonra bu dosyayı tek başına çıkarın, öncekini silin ve yeni dosyayı olması gereken yere yerleştirin.

Yöntem #6: Ekran kartınızı güncelleyin:

Belki de d3dx9_43 dll hatasına neden olan sorun oyunda, programda ya da DirectX yazılım paketinde değil de donanımlarınızdan biri olan ekran kartınızdadır. Sistem ve yazılımlarınız gibi donanımlarınız da her zaman güncel olmalıdır. Aygıt Yöneticisi sayfası üzerinden ekran kartınızı elle güncelleyebilir ya da üretici firmanın resmi internet sitesini ziyaret edip son güncellemeyi indirebilirsiniz. Ekran kartının güncel olmaması da d3dx9_43 dll hatasına neden olabilir.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda bir oyun ya da grafik programı açmak istediğiniz zaman karşınıza çıkabilen d3dx9_43 dll hatası nedir, neden olur, d3dx9_43 dll hatası nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.