Dacia'nın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka, bu ay da fiyatlara zam yapmadı. İşte güncel fiyatlar...
Renault'un alt markası olarak hizmet vermeye devam eden Dacia, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Firma, bu ay fiyatlara dokunmadı. Ayrıca geçtiğimiz aylarda satıştan kaldırılan Duster ile Spring'den hâlâ haber yok. Duster'ın Renault'a geçiş yapması, Dacia tarafındaki varlığının sonlanmasına yol açmış gibi görünüyor.
Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia'dan temin ettiğimizi belirtelim.
Dacia araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Sandero Stepway
|1.099.000 TL
|1.099.000 TL
|Jogger
|1.305.000 TL
|1.305.000 TL
Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Expression, Otomatik
|1.099.000 TL
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Extreme, Otomatik
|1.149.000 TL
Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|8.500 TL
|Expression, Extreme
|Metalik Renk
|9.500 TL
|Expression, Extreme
|Elektrikli Cam Tavan
|45.000 TL
|Expression, Extreme
|Navigasyon Paketi
|11.000 TL
|Expression, Extreme
|16" Alüminyum Jantlar
|22.000 TL
|Expression
|Konfor Paketi
|36.500 TL
|Extreme
Jogger fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Turbo 100 bg, Benzinli
|Extreme, Manuel
|1.305.000 TL
|1.0 Turbo 110 bg, Benzinli
|Extreme (7 Koltuklu), Manuel
|1.310.000 TL
|1.0 Turbo 100 bg, Benzinli
|Extreme (7 Koltuklu), Manuel
|1.335.000 TL
|HYBRID 140 bg, Hibrit
|Extreme (7 Koltuklu), Otomatik
|1.599.000 TL
Jogger opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|10.500 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|10.500 TL
|Extreme
|Navigasyon Paketi
|10.500 TL
|Extreme
|Isıtmalı ön koltuklar
|10.500 TL
|Extreme
|Konfor Paketi
|39.500 TL
|Extreme