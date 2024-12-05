Dacia Güncel Fiyat Listesi: Fiyatlar Bu Ay da Değişmedi

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Dacia'nın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka, bu ay da fiyatlara zam yapmadı. İşte güncel fiyatlar...

Renault'un alt markası olarak hizmet vermeye devam eden Dacia, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Firma, bu ay fiyatlara dokunmadı. Ayrıca geçtiğimiz aylarda satıştan kaldırılan Duster ile Spring'den hâlâ haber yok. Duster'ın Renault'a geçiş yapması, Dacia tarafındaki varlığının sonlanmasına yol açmış gibi görünüyor.

Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia'dan temin ettiğimizi belirtelim.

Dacia araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Sandero Stepway 1.099.000 TL 1.099.000 TL
Jogger 1.305.000 TL 1.305.000 TL

Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2024

Yeni Sandero Stepway

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.099.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.149.000 TL

Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 8.500 TL Expression, Extreme
Metalik Renk 9.500 TL Expression, Extreme
Elektrikli Cam Tavan 45.000 TL Expression, Extreme
Navigasyon Paketi 11.000 TL Expression, Extreme
16" Alüminyum Jantlar 22.000 TL Expression
Konfor Paketi 36.500 TL Extreme

Jogger fiyatları - Aralık 2024

Yeni Jogger

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Extreme, Manuel 1.305.000 TL
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Extreme (7 Koltuklu), Manuel 1.310.000 TL
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Extreme (7 Koltuklu), Manuel 1.335.000 TL
HYBRID 140 bg, Hibrit Extreme (7 Koltuklu), Otomatik 1.599.000 TL

Jogger opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 10.500 TL Extreme
Metalik Renk 10.500 TL Extreme
Navigasyon Paketi 10.500 TL Extreme
Isıtmalı ön koltuklar 10.500 TL Extreme
Konfor Paketi 39.500 TL Extreme
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