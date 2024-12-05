Dacia'nın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka, bu ay da fiyatlara zam yapmadı. İşte güncel fiyatlar...

Renault'un alt markası olarak hizmet vermeye devam eden Dacia, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Firma, bu ay fiyatlara dokunmadı. Ayrıca geçtiğimiz aylarda satıştan kaldırılan Duster ile Spring'den hâlâ haber yok. Duster'ın Renault'a geçiş yapması, Dacia tarafındaki varlığının sonlanmasına yol açmış gibi görünüyor.

Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia'dan temin ettiğimizi belirtelim.

Dacia araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Sandero Stepway 1.099.000 TL 1.099.000 TL Jogger 1.305.000 TL 1.305.000 TL

Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.099.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.149.000 TL

Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Yedek Lastik 8.500 TL Expression, Extreme Metalik Renk 9.500 TL Expression, Extreme Elektrikli Cam Tavan 45.000 TL Expression, Extreme Navigasyon Paketi 11.000 TL Expression, Extreme 16" Alüminyum Jantlar 22.000 TL Expression Konfor Paketi 36.500 TL Extreme

Jogger fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Extreme, Manuel 1.305.000 TL 1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Extreme (7 Koltuklu), Manuel 1.310.000 TL 1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Extreme (7 Koltuklu), Manuel 1.335.000 TL HYBRID 140 bg, Hibrit Extreme (7 Koltuklu), Otomatik 1.599.000 TL

Jogger opsiyon fiyatları - Aralık 2024