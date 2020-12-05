Data & Analytics Summit, bu sabah itibarıyla başladı ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinliğe hala katılabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından en çok tercih edilen kişisel gelişim ve kariyer kulüplerinden biri olan BÜYAK, üniversite öğrencileri için Veri Bilimi alanında yapılacak en büyük zirveyi düzenliyor. Data & Analytics Summit, Peak Ana Sponsorluğunda 5 Aralık (bugün) tarihinde online olarak gerçekleşiyor.

Data & Analytics Summit dünya çapında popülerleşen ve Türkiye’de de lider alan olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Data Science konseptini veri biliminin lider şirketleri aracılığıyla öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor. Üçüncü yılındaki Boğaziçi Data & Analytics Summit’ in şirketleri arasında;

Peak - Ana Sponsor

IBM

Turkcell

P&G

Insider

Eczacıbaşı Bilişim yer alıyor.

Zirveye katılarak verinin gücünü öğrenebilir, kullanım alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olacak ve gelişen veri sayesinde iş dünyasına bir adım önde başlayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alıp kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.