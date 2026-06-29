Elektrikli Porsche Cayenne Türkiye'de! İşte Fiyatı

Porsche'nin geçen sene sonu tanıttığı tamamen elektrikli Cayenne modeli ülkemize geldi. İşte fiyatı ve özellikleri.

Lüks otomobil deyince akla gelen ilk firmalardan olan Porsche, ülkemizde de faaliyet gösteriyordu. Firmanın geçen yılın sonlarında tanıttığı yeni elektrikli Cayenne modeli de büyük merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz gün ise yeni elektrikli Porsche Cayenne, resmen ülkemize giriş yaptı.

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Elektrikli Porsche Cayenne modelinin Türkiye fiyatı resmen belli oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi fiyatları gerçekten yüksek. Ancak ÖTV sistemi sayesinde benzinli Cayenne’lerden neredeyse yarı yarıya daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

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Elektrikli Porsche Cayenne Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı Yeni Cayenne Electric 11.796.750 TL Yeni Cayenne Turbo Electric 17.695.230 TL

İkonik Cayenne otomobillerinin tasarımını devam ettiren bir görünüme sahip elektrikli versiyon, 435 beygire kadar güç ve 834 Nm tork sunabiliyor. Çift motor ve dört tekerlekten çekişle gelecek aracın 0’dan 100 km/sa’e 4,5 saniyede çıkabildiğini, maksimum hızının ise 230 km/sa olduğunu belirtelim.

113 kWh kapasiteli bir bataryayla otomobilseverlere sunulacak yeni elektrikli Porsche Cayenne modeli, 640 km menzil sunacak. %10 şarjdan %80 şarja 16 dakikada çıkabildiğini de belirtmek gerek. Ayrıca özel bir ünite ile kablosuz şarj özelliği de sunuluyor. İç mekânında da gösterge paneli, orta ekran ve yolcu ekranı olmak üzere 3 ekran içeren bir sistem bulunuyor. Aracın tüm detaylarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.