Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını, milyonlarca insanın evlerde kalmasına neden oldu. Evde zamanı iyi değerlendirmek isteyenler, çeşitli aktivitelere başvuruyor. Fransa’da sanatçılar, internet üzerinden bir araya gelerek İspanyol dansı olan Bolero’yu çaldı.

Fransa Ulusal Orkestrası üyeleri, ağır ritimli bir İspanyol dansı olan Bolero’yu çaldı. Farklı müzik aletleriyle bir araya gelen sanatçıların kendileri çalarken eğlendi, izleyenler de keyif aldı. Çalınan enstrümanlar, montajda daha sonra birleştirilerek bir bütün haline getirildi.

51 enstrümantal yorumlama yapan sanatçıların kimi mutfakta kimi de oturma odasında çaldı. Tek tek cep telefonlarıyla çekilen görüntüler daha sonra adeta bir mozaik haline getirildi. Projeden sorumlu Radio France video editörü Dimitri Scapolan, "Birlikte çalmayan enstrümanların sesini senkronize etmeyi asla hayal edemezdim." dedi.

Herkesin mükemmel bir uyum içinde olduğunu belirten Scapolan, “Tek yapmam gereken seviyeleri biraz ayarlamak ve biraz tınlama eklemekti. Bu bir zevkti.” diye konuştu. Dünyanın en tanınmış klasik müzik parçalarından biri olan Bolero'nun bu sıra dışı yorumu, şef Didier Benetti tarafından farklı bir versiyona dönüştürüldü. Orijinal eser yaklaşık 15 dakika uzunluğunda…

Video, Youtube’a yüklendiği 29 Mart’tan bu yana bir milyondan fazla görüntüleme aldı. Eser, sanatçıların kendilerini tek tek tanıtmalarıyla başlıyor. Müzik, enstrümanların önce üçe bölünmüş ekranda başlıyor ve daha sonra dört ve daha fazla parçalı ekrana bölünmesiyle devam ediyor.

Karantina günlerini keyifli hale getiren ekip, başkalarının ruhlarına da hitap etmiş oldu. Kemancı David Riviere, "Bu sanal bir birleşme; 'Bulut' üzerinde toplandık.” görüşünü paylaştı. Radio France’a konuşan müzik direktörü Michel Orier, karantinaya işaret ederek, "Çalışmamak korkunç. Ancak bu hareketli video ile halka 'Hala sizin için oradayız' demek istedik.” yorumunda bulundu.

Öte yandan, Rotterdam Filarmoni Orkestrası, Beethoven'ın Ode to Joy ve Toronto Senfoni Orkestrası Aaron Copland'ın Appalachian Spring eserleri ile benzer bir kayda imza attı. Her biri 20 müzisyeni bir araya getirdi.