Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen NASCAR Daytona 500 yarışında yaşanan kazada Ryan Newman ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anında NASCAR ekibinin kazaya müdahale hızıysa tüm dünyadan alkış aldı.

Motor sporlarında yaşanan kazalar, araçların yüksek hızda hareket etmelerinden dolayı ağır sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Bu sonuçlardan bazıları araçlarda görülürken bazılarıysa ne yazık ki sürücüleri de etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde NASCAR Daytona 500'de yaşanan kazada da böyle bir durum görüldü ve kaza yapan aracın sürücüsü Ryan Newman ağır yaralandı.

Ulaşabileceği maksimum hıza ulaştığı bir anda önce duvara çarpan daha sonraysa havada taklalar atan yarış otomobili, kaza anında adeta hurdaya döndü. Aracın sürücüsü Ryan Newman'ın kazadan sağ çıkmasıysa tam bir mucizeydi. Newman'ın canlı olarak kurtarılmasında NASCAR ekibinin olaya müdahale hızı da oldukça etkiliydi.

Yangın müdahale aracı, kazadan tam 19 saniye sonra olay yerine ulaştı:

Kazaya anında müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü ve 42 yaşındaki sürücünün bir an önce araçtan çıkarılmasına katkı sağladı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin geliş süresiyse 33 saniyeydi. Adeta zamanla yarışılan bu süreçte Ryan Newman, toplamda 15 dakika sonra hastaneye kaldırıldı.

Newman, hastanede uygulanan tedavi sonrası taburcu oldu ve hastaneden çıkarken çekilmiş bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. NASCAR ailesinin yanı sıra sevenlerini oldukça tedirgin eden kazadan sağ olarak kurtulan Newman'a yapılan müdahale, hızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bundan sonraki yarışlarda Newman'ın aracını bir süre boyunca Ross Chastain'in kullanacağını ekleyelim. Newman'ın kaza hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.