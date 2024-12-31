Birçok özelliği ile merak ettiğimiz develer, camelidae familyasına ait, sıcak iklimlerde ve zorlu yaşam koşullarında yaşayabilen memelilerdir. Hem çöl hayvanı olmaları hem de taşıma için kullanılmalarından dolayı büyük bir öneme sahipler.

Üstelik develerin midelerini ağzından dışarı çıkardığıyla ilgili çeşitli yanılgılar da bulunuyor. Ancak çoğumuz, develer hakkında yeterince bilgiye sahip değiliz.

Bu bilgilerden birisi de çobanların, develerin ağızların bağlamasıyla alakalı. Sahi, çobanlar bu garip davranışı develere karşı neden yapıyor?

Orta Doğu ve Kuzey Afrika çöllerinde yetişen develerin, birbirinden garip özellikleri var.

Sırtlarındaki hörgüçten tutun da midelerine kadar pek çok şey sıralayabiliriz. Ancak bunlar, biraz klişe kalıyor. Biz size bugün, develer hakkında daha sıra dışı bir bilgi vereceğiz.

Sürü hâlinde yaşayan develerin, sosyal ilişkileri de gelişmiş oluyor. Güçlü bağlar kurabilen develer, çok yönlü ve değişken çevre koşullarına adapte olmuş olmalarına rağmen bazen zorlayıcı koşullarla da karşılaşabiliyorlar. Bunlardan birisi de yavrularla ilgili.

Çobanlar, bazen bazı develerin ağzını bağlıyor.

Hayvanlar da tıpkı bizler gibi evlat edinebilme özelliğine sahip. Hatta bizden daha fazla merhamete sahip olduklarını söylesek, yanılmış olmayız. Bu ağız bağlama ritüeli de aslında bununla ilgili.

Develerin ağzı, biraz geleneksel ama işe yarar bir yöntem olan bu yöntemle bağlanarak “evlat edinmelerini” sağlıyor. Annesi olmayan yavruları evlatlık olarak kabul etmesi için geliştirilen bu yöntem, hayvanlar hakkında da ilginç sonuçlar almamıza sebep oldu.

Bu, daha çok "evlat edinme" ya da "taşıyıcı annelik" anlamında kullanılıyor.

Çobanlar, bu yöntemi, develerin bazen annesi olmayan bir buzağıyı evlat kabul edip beslemesi ve sahip çıkması için uyguluyor. Ağzı bağlanan devenin, burnundan hava akışının kesilmesi sağlanıyor. Böylece başka bir yavrunun, kendine ait olmadığını kokusundan ayırt edemeyecek duruma geliyor.

Tabii bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda bir doğum simülasyonu yapmak için devenin rahmine yapay bir dikiş atılıyor. Buzağının, kendisinden doğduğunu hissetmesi için de yavruyu, altına yerleştiriyorlar.

Bu yöntem, yavruyu “kendisinin” hissetmesini sağlıyor.

Annesi olmayan buzağıya annelik yapmak için artık hazır olan deveye bir de küçük bir deney yapılır. Çoban, buzağıyı alıp kaçırıyor gibi yaptığında deve, harekete geçerek yavruyu korumaya çalışır. Bu da yavruyu kabul ettiği anlamına gelir.

Bu uygulama, keyfi yapılan bir uygulama değil. Annesi ölmüş ya da reddetmiş yavruların bakımı, bir anne deveye verilirken yapılan bir şey. Böylece devenin de yavruyu reddetme şansı kalmıyor, kendi yavrusu sanarak onu sağlıklı bir şekilde büyütmüş oluyor.

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