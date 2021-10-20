Zeo Agency tarafından 2013 yılından beri düzenlenen Doğu Avrupa ve MENA’nın en büyük dijital pazarlama konferansı olan Digitalzone, bu yıl 26-27 Ekim tarihlerinde ücretsiz ve online olarak gerçekleşecek.

Dijital pazarlama ile ilgilenenler ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenler için oldukça verimli geçecek bir dijital pazarlama konferansı haberimiz var. Zeo Agency tarafından 2013 yılından beri düzenlenen ve alanında uzman pek çok profesyonelin katılımıyla gerçekleşen Digitalzone'21, bu sene 26 ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

SEO, PPC, Data Analizi ve İçerik Pazarlaması konularına dair en güncel stratejilerin ve bilgilerin paylaşılacağı konferans, çevrim içi ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. İki gün boyunca devam edecek konferansta 12 konuşmacı yer alacak. Etkinlik her iki gün de 11:00'da başlayıp akşam 18:30'da son bulacak.

Tüm oturumların sonunda soru - cevap etkinlikleri olacak:

Digitalzone'21'de gerçekleşen her oturumun sonunda katılımcıların sorularının da yanıtlanacağı 15 dakikalık soru cevap etkinlikleri de olacak. Doğu Avrupa'nın en büyük dijital pazarlama konferansı olan Digitalzone'21'in açıklanan konuşmacıları ise şöyle;

Izzi Smith - RYTE

Wil Reynolds - Seer Interactive

Bill Slawski - Go Fish Digital

Simo Ahava - 8-bit-sheep

Aleyda Solis - Orainti

Greg Gifford - SearchLab Digital

Lexi Mills - Shift6 Global

Judith Lewis - Decabbit Consultancy

Yves Filippucci - Coca-Cola Company

Jeff Sauer - Jeffalytics

Arnout Hellemans - Onlinemarkethink

Yiğit Konur - seo.do

Etkinlik hakkında daha fazla detaya göz atmak ve kaydolmak isterseniz buraya tıklayarak internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.