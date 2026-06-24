Instagram’daki Hesap Kapatma Dalgası İşletmeleri Vurdu: Dijital Reklamcılar Derneği'nden Açıklama Geldi!

Dijital Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Esen, Instagram'da yaşanan gerekçesiz hesap kapatmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Dijital Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Esen, Instagram’da yaşanan gerekçesiz hesap kapatmalarıyla ilgili şahsi sosyal medya hesabı üzerinden birtakım açıklamalar yaptı.

Esen, bu durumun Türkiye’deki binlerce işletmenin ticari faaliyetlerini ve dijital ekonomiye olan güveni zedelediğini belirterek süreç için şeffaflık ve hızlı itiraz mekanizmaları çağrısında bulundu.

Dijital ticaret tehdit altında

Ülkemizdeki dijital ekonomi ekosistemi, son dönemde Instagram üzerinde yaşanan ciddi bir krizle karşı karşıya kalmış durumda.

Dijital Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Esen tarafından yapılan açıklamalara göre platformda meydana gelen hesap kapatmaları artık bireysel bir sorun olmaktan çıkıp binlerce işletmenin ticari faaliyetini doğrudan tehdit eden ortak bir probleme dönüştü. Reklamların durması, satışların bıçak gibi kesilmesi ve ulaşılamayan müşterilerin yanı sıra haftalarca çözülemeyen itiraz süreçleri, markaları büyük bir çıkmaza sürüklüyor.

3 maddelik çağrı

Dijital Reklamcılar Derneği, yaşanan bu mağduriyetleri yakından takip ederek süreçte aktif bir rol üstleniyor. Sektörden gelen şikayetleri kayıt altına almaya başlayan dernek, çözüm önerileri hazırlayarak ilgili kamu kurumları ve sektör paydaşları nezdinde gerekli girişimleri yürüttüğünü belirtiyor. Bu sorunun sadece birkaç markayı bağlamadığını vurgulayan Alican Esen; reklam ajanslarının, e-ticaret firmalarının, içerik üreticilerinin ve dijital girişimcilerin aynı tablonun mağduru olduğunu ifade ediyor.

Sessiz kalmanın bir çözüm getirmeyeceğini belirten dernek yönetimi, platform yönetimine ve düzenleyici kurumlara şu üç çağrıyı yapmış durumda: