Dilimizin soğuk metal bir yüzeyle temas ettiği anda oraya yapışması bir miktar garip öyle değil mi? Hatta aynı deneyimi, dondurma ile de yaşamanız mümkün.

Peki bunun sebebi nedir? Dil, soğuk ve metal bir yüzeyle karşılaştığı an neden vantuz gibi yapışıyor ve ayrılmak bilmiyor?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Dil ve metal bir direk gibi birbirine değen iki nesne, aralarında termal denge kurarlar.

Bu denge, sıcaklıkları farklı olan iki nesnenin aynı sıcaklığa gelmesini sağlar. Yani ısı, nesneden nesneye aktarılır. Ayrıca metal, ısıyı çok hızlı iletebilir. Sıcak bir dil soğuk bir metalle karşılaştığında da metal, dilden hızlı bir şekilde ısı almaya başlar.

Devamında dilden gelen tükürük donar ve yine çok hızlı bir şekilde o dili ve ait olduğu kişiyi, metal direğe yapışmış hâlde bırakır. Bu durum, herhangi bir donmuş metalde ve dudak veya el gibi herhangi bir ıslak vücut parçasında da olabilir.

Yine buzu veya biraz yapışkan hissettiren bir dondurmayı yaladığınızda, metal-dil fenomeninin farklı türlüsünü deneyimlemiş olursunuz.

Buz, metal kadar olmasa da ısıyı iletmekte oldukça başarılı sayılır ve sonuç yine dilin, buza veya dondurmaya yapışması olur. Ancak her malzeme, ısıyı bu kadar iyi iletmez. Örneğin tahta veya plastikten yapılmış bir nesne, dille temas ettiğinde herhangi bir ısı alışverişi veya yapışma görülmez.

Peki böyle bir şey başınıza geldiğinde ne yapabilirsiniz? Kişi, dilini yapışan yüzeyden ani bir hareketle çekmemelidir. Bunun yerine ılık su veya hava uygulayarak dilin, metal yüzeyden ayrılması sağlanabilir. Eğer bu işe yaramazsa, sağlık ekiplerine ihtiyacınız var demektir.

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