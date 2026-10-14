Direksiyonda hissedilen titreşim, lastik ve jantlardan fren sistemine kadar otomobilin farklı parçalarındaki sorunlardan kaynaklanabilir. Bu içeriğimizde direksiyon neden titriyor, titreşimin hızlanırken veya fren yaparken ortaya çıkması ne anlatıyor ve hangi parçaların kontrol edilmesi gerekiyor sorularını yanıtlıyoruz.

Sürüş sırasında direksiyonda hafif de olsa sürekli bir titreşim hissetmek yalnızca konforu bozan bir durum değil. Otomobil, tekerleklerdeki küçük bir dengesizlikten süspansiyon sistemindeki aşınmaya kadar farklı problemleri direksiyon üzerinden sürücüye hissettirebilir.

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Direksiyon neden titriyor? Bu sorunun cevabını bulurken titreşimin ne zaman başladığına bakmak işinizi kolaylaştırır. Belirli bir hız aralığında ortaya çıkan titreşim ile yalnızca frene basıldığında yaşanan sarsıntının kaynağı aynı olmayabilir. Direksiyonun araç dururken titremesi ise araştırmayı tekerleklerden motor bölümüne taşıyabilir.

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Direksiyon neden titriyor?

Sürüş sırasında ortaya çıkan direksiyon titreşiminde ilk şüphelenilen bölgelerden biri tekerleklerdir. Lastik ve jant grubunun düzgün dönmesini engelleyen bir problem, hareketin direksiyon sistemine kadar ulaşmasına neden olabilir. Balans bozukluğu bunun en yaygın örneklerinden biridir.

Lastiğin düzensiz aşınması, yapısının bozulması veya jantın darbe sonucunda eğilmesi de benzer bir titreşim yaratabilir. Çukura sert şekilde girmek veya kaldırıma çarpmak sonrasında direksiyon titremeye başladıysa tekerleklerin fiziksel durumu kontrol edilmelidir.

Sorun her zaman lastiklerden çıkmaz. Rot ve süspansiyon sistemindeki aşınmış parçalar, tekerlek rulmanları veya direksiyon bağlantılarındaki boşluklar da titreşimin kabine ulaşmasına yol açabilir. Bazı problemlerde otomobil düz yolda bir tarafa çekebilir veya direksiyon hareketlerine eskisi kadar net tepki vermeyebilir.

Titreşimin hızla birlikte artıp artmadığını, belirli bir hızdan sonra başlayıp başlamadığını ve fren sırasında değişip değişmediğini takip etmek teşhisi kolaylaştırır. Sorunun hangi koşulda tekrarlandığını bilmek, serviste kontrol edilecek parçaların daha hızlı daraltılmasına yardımcı olur.

Yüksek hızda direksiyon neden titrer?

Direksiyonun düşük hızlarda normal davranıp belirli bir hızdan sonra titremeye başlaması çoğu zaman tekerlek ve lastik grubuna dikkat çeker. Balansı bozuk bir tekerlekte ağırlık dağılımı düzgün olmadığı için dönüş hızı arttıkça oluşan titreşim daha belirgin hâle gelebilir.

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Bu durum genellikle lastik değişiminden sonra yapılan balans ayarının doğru olmaması, balans ağırlığının düşmesi veya lastik ile jantta sonradan oluşan bir problem nedeniyle görülebilir. Jantın eğilmesi ve lastikte meydana gelen deformasyonlar da hız yükseldikçe direksiyonda hissedilen sarsıntıyı artırabilir.

Rot ayarı ile balans ayarı ise aynı işlem değildir. Rot ayarı tekerleklerin geometrik açılarıyla ilgilenirken balans, dönen tekerlek grubundaki ağırlık dağılımını dengeler. Bu yüzden yüksek hızdaki her direksiyon titreşimini yalnızca rot ayarı yaptırarak çözmek mümkün olmayabilir.

Lastik basınçlarının üreticinin önerdiği değerlerden ciddi şekilde farklı olması ve lastiklerin düzensiz aşınması da sürüş karakterini bozabilir. Lastik yüzeyinde şişme, kesik veya belirgin şekil bozukluğu varsa yüksek hızda deneme yaparak sorunu doğrulamaya çalışmak yerine lastiği kontrol ettirmek daha güvenlidir.

Titreşim yeni lastik veya jant takıldıktan hemen sonra başladıysa montaj ve balans işlemi yeniden incelenebilir.

Fren yapınca direksiyon neden titrer?

Direksiyon normal sürüşte sakin olduğu hâlde fren pedalına bastığınızda titremeye başlıyorsa araştırılması gereken bölgelerin başında fren sistemi gelir. Frenleme sırasında disk ve balatalar arasında oluşan kuvvet düzgün değilse titreşim direksiyona kadar ulaşabilir.

Halk arasında bu durum çoğunlukla “fren diski eğilmiş” şeklinde ifade edilir. Gerçekte diskin kalınlığındaki düzensizlikler, yüzeyde oluşan problemler veya göbek ile disk arasındaki montaj sorunları da frenleme sırasında titreşime neden olabilir. Kesin sebebi ölçüm yapmadan yalnızca sürüş hissiyle belirlemek mümkün değildir.

Frenlemedeki titreşim yüksek hızlardan yavaşlarken daha güçlü hissedilebilir. Direksiyonun sağa sola küçük hareketler yapması, fren pedalında da vuruntu hissedilmesi veya aracın fren sırasında yön değiştirmesi kontrol gerektiren belirtilerdir.

Süspansiyon ve direksiyon sistemindeki boşluklar da fren sırasında tekerleklere yük bindiğinde daha belirgin hâle gelebilir. Bu yüzden sadece disk ve balata değiştirerek her fren titreşiminin çözüleceğini düşünmemek gerekir.

Fren sistemi doğrudan sürüş güvenliğiyle ilişkili olduğu için titreşime fren performansında azalma, olağan dışı ses veya aracın bir tarafa çekmesi eşlik ediyorsa kontrolü geciktirmemek gerekir.

Araç dururken direksiyon neden titrer?

Otomobil hareketsizken direksiyon titriyorsa tekerlek balansının bu duruma yol açması mümkün değildir çünkü tekerlekler dönmüyordur. Böyle bir senaryoda motorun çalışma biçimi ve motor bağlantıları daha anlamlı şüpheliler hâline gelir.

Motor rölantide düzensiz çalışıyorsa oluşan titreşim gövde üzerinden direksiyona aktarılabilir. Ateşleme problemi, yakıt-hava karışımındaki düzensizlik veya farklı motor arızaları rölantinin bozulmasına neden olabilir. Devir göstergesinin sürekli yükselip düşmesi veya motor sesinin düzensizleşmesi bu ihtimali destekleyebilir.

Motor takozları da kontrol edilmesi gereken parçalar arasındadır. Takozların görevi motoru sabitlemenin yanı sıra çalışma sırasında oluşan titreşimin kabine geçmesini azaltmaktır. Aşındıklarında motor normal çalışsa bile direksiyon, koltuk veya araç gövdesinde eskisinden daha fazla titreşim hissedilebilir.

Otomatik şanzımanlı araçlarda D konumunda frene basılı beklerken titreşimin artması da motor ve şanzıman takozlarıyla ilişkili olabilir. Klima kompresörünün devreye girmesi gibi motora ek yük bindiren durumlarda titreşim seviyesinde küçük değişiklikler yaşanması ise tek başına arıza göstergesi değildir.

Burada hareket hâlindeki titreşimle rölantideki titreşimi birbirinden ayırmak teşhisin yönünü tamamen değiştirebilir.

Direksiyon titremesinde hangi parçalar kontrol edilmeli?

Kontrole başlamadan önce titreşimin ortaya çıktığı koşulu belirlemek gerekir. Yalnızca belirli hızlarda yaşanan sarsıntıda lastiklerin durumu, jantlar ve balans kontrol edilebilir. Fren yaparken başlayan titreşimde fren diskleri, balatalar ve ilgili süspansiyon parçaları incelenebilir. Araç dururken devam eden titreşim ise motorun çalışma düzenine ve takozlara yönelmeyi gerektirir.

Rot başları, salıncak burçları, rotil gibi yürüyen aksam parçalarındaki boşluklar da direksiyon davranışını etkileyebilir. Tekerlek rulmanlarındaki sorunlar bazı durumlarda titreşime ek olarak uğultu benzeri sesler çıkarabilir. Lastiklerdeki düzensiz aşınma ise altta yatan rot veya süspansiyon problemine dair ipucu verebilir.

Direksiyon titreşimi bir çukura girdikten, kaldırıma çarptıktan veya lastik değişiminden sonra başladıysa bu bilgiyi serviste paylaşmanız teşhisi hızlandırabilir. Aynı şekilde titreşimin hangi hızda başladığını bilmek de değerli bir ayrıntıdır.

Her direksiyon titreşimi büyük bir arızanın habercisi değildir. Bazen sorun basit bir balans ayarıyla çözülebilir. Fakat titreşime aracın yön değiştirmesi, direksiyonda boşluk, fren performansında azalma veya lastikte gözle görülen hasar eşlik ediyorsa konuyu yalnızca sürüş konforu olarak görmemek gerekir. Direksiyon size sürekli aynı titreşimi gönderiyorsa otomobilin hangi parçasının bunu ürettiğini bulmak en doğru adım olacaktır.