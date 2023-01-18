Discord, geçtiğimiz yıl kurulan ve büyük bir hızla popüler olan sosyal ağ Gas'i satın aldığını duyurdu. Satın almaya ilişkin detaylar açıklanmadı.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformları arasında yer alan Discord, son dönemlerde popülerleşmeye başlayan sosyal medya platformu Gas'i satın aldığını duyurdu. Satın alma koşullarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Gas'in mevcut pozisyonunun korunacağı ve bağımsız bir platform olarak hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

"Her zaman kimsenin kendini yabancı gibi hissetmediği bir dünya yaratmak için çalışıyoruz ve bu vizyonu gerçekleştirmek için bir sonraki adımımız olarak Gas'ı Discord topluluğuna dahil etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerine yer verilen resmi açıklamada, detaylara girilmedi.

Peki Gas tam olarak neler sunuyor?

Gas, oldukça yeni bir sosyal medya platformu. 2022 yılında hizmet vermeye başlayan platform, bu kısa ömründe 7 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Uygulama, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon dolar para kazandı. Gas'i henüz duymadıysanız, çok yakında duyacağınıza eminiz.

Gas ile arkadaşlarınıza iltifatlar edebiliyorsunuz!

Anonim olarak kullanılabilen Gas, daha çok lise öğrencilerine yönelik bir uygulama. Platforma üye olduğunda önce okul seçimi yapan kullanıcı, okuldaki arkadaşlarıyla ilgili anketler oluşturup, bunları yanıtlayabiliyor. Örneğin bir ankette "en güzel gülüşe sahip olan erkek öğrenci" seçilen kişi, daha sonra bu unvana sahip olduğunu gördüğü bir bildirim alıyor. Ancak kimlerin kime oy verdiği bilinmiyor.

Çiçeği burnunda uygulama, ilk dönemlerinde insan ticareti iddialarına konu oldu!

Gas, bundan birkaç ay önce garip bir iddia ile gündeme geldi. ABD'de bir lise öğrencisi, diğer arkadaşlarına bir uyarıda bulundu ve Gas'in aslında insan ticareti için kurulduğunu ileri sürdü. Bu durumdan korkan liseli gençler, uygulamayı büyük bir hızla sürdüler. Hatta platform CEO'su Nikita Bier, yaşananlar nedeniyle ölüm tehditleri aldığını bile söyledi. Oysa ki bu iddialar gerçeği yansıtmıyordu...