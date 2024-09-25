Disney+ abonelik paketleri kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik farklı seçenekler sunarken, 2024 güncel fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

2019 yılında faaliyete geçen Disney+, film ve dizi tutkunları için geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Disney, Pixar ve Marvel gibi yapımlarla dolu bu platformun üyelik fiyatları, izleme deneyimini şekillendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Aylık ve yıllık üyelik seçenekleri ile farklı çözümler sunan platformda merak edilen abonelik ücretleri neler?

Disney+ nedir?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic'in içeriklerine ev sahipliği yapan bir dijital platformdur. Kullanıcılar bu platformda yer alan orijinal içeriklerden klasik hikayelere kadar pek çok yapıma reklamsız erişebilir. Disney+ ücretsiz deneme süresi sunmamaktadır.

Disney+’ta ekstra üye nedir?

Ekstra Üye özelliği, Disney+ üyeliğine evde yaşamayan bir aile üyesi veya arkadaş eklenmesine olanak tanır. Ekstra Üye, en az 18 yaşında olmalı ve Disney+ hesabının oluşturulduğu ülkede ikamet etmelidir. Bu özellik ile yalnızca bir kişi eklenebilir. Ekstra Üye, tek bir profille sınırlıdır, aynı anda yalnızca bir cihazda içerik izleyebilir ve bir cihaza içerik indirebilir. Ekstra Üye'nin aylık ücreti, Disney+ hesap sahibine faturalandırılır.

Disney+'a nasıl abone olunur?

Disney+’a üye olmak için kullanılması planlanan cihazın seçimi yapılmalıdır: web tarayıcısı, mobil cihaz veya TV’ye bağlı cihaz.

Web Tarayıcısı:

#Adım 1: DisneyPlus.com’a giderek üye olun.

#Adım 2: E-posta adresi ve parolayı girin.

#Adım 3: Walt Disney Şirketler Grubu bünyesindeki başka bir serviste hesabı bulunan kullanıcılar, o hesapta kullandıkları oturum açma bilgilerini girerek bağlantı sağlayabilir.

#Adım 4: Üyelik türünü seçin ve ödeme bilgilerini girin.

#Adım 5: İzlemeye başla butonuna tıklayın.

Mobil cihaz:

Adım #1: Cihazınızın uygulama mağazasından Disney+ uygulamasını indirin

Adım #2: Disney+ uygulamasını açın ve üye olun

Adım #3: E-posta adresini ve parolayı girin

Adım #4: Üyelik türünüzü seçin

Adım #5: Uygulama içi satın alma yapın

TV’ye bağlı cihaz:



Adım #1: TV’ye bağlı cihazınızda uygulama mağazasına gidin ya da Disney+ uygulamasını indirin

Adım #2: Disney+ uygulamasını açın ve üye olun

Adım #3: E-posta adresinizi ve istediğiniz parolayı girin

Adım #4: Uygulama içi satın alma yapın

Adım #5: İzlemeye başla butonuna tıklayın

Disney+ abonelik fiyatları ne kadar?

Disney+’ın üyelik ücretleri, kaydolunan plana göre değişiklik göstermektedir. Disney+ üyelik ücretleri aşağıdaki gibidir:

Paket Türü Fiyat Aylık Ödeme Planı 134,99 TL Yıllık Ödeme Planı 1.349,90 TL Ekstra Üye 164,99 TL (Aylık)

Disney+ üyelik iptali nasıl yapılır?

Disney+ üyeleri, fatura dönemi veya ücretsiz deneme süresi sona erdikten sonra üyeliklerini istedikleri zaman iptal etme hakkına sahiptir. Üyelik iptal edildiğinde, Disney+ hesabı veya varsa The Walt Disney Company’ye ait diğer hizmetler için kullanılan Disney hesabı silinmeyecektir.

Eğer doğrudan Disney+ üzerinden faturalandırılıyorsanız ve üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız, izlenecek adımlar farklılık gösterebilir. Üçüncü taraflar üzerinden faturalandırılan üyeler için farklı prosedürler uygulanmaktadır.

Disney+ üyeliğinizi iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Adım #1: Bir bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden Disney+ hesabınızda oturum açın

Adım #2: Profilinizi seçin

Adım #3: Hesap bölümünü seçin

Adım #4: Üyelik bölümünden Disney+ üyeliğinizi seçin

Adım #5: "Üyeliği İptal Et" seçeneğini seçin.

Adım #6: İptal etme nedeninizi paylaşın, anketi doldurun (isteğe bağlı) ve iptal işlemini tamamlayın.

Mevcut fatura dönemi süresince Disney+’a erişim sağlanmaya devam edilecektir; ancak iptal işleminin ardından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Disney+ üyeliğine neler dahil?

Disney+ üyeliği, geniş bir içerik arşivine erişim, kişiye özel öneriler ve çevrimdışı izleme için içerik indirme gibi çeşitli avantajlar sunmaktadır. Üyelik türüne bağlı olarak farklı özellikler mevcutken aynı hanedeki birden fazla desteklenen cihazda aynı anda içerik izleme imkanı da sağlanmaktadır.