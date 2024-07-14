Ortaya çıkan yeni iddialara göre Disney hacklendi ve firmanın Slack'inden 1,1 TB'lık veri sızdırıldı.

Eğlence sektörünün dev isimleri arasında yer alan Disney, bu defa bir veri sızıntısı ile gündeme geldi. Nullbudge adlı grubun iddiasına göre ekip, firmanın Slack kanallarına erişim sağladı ve 1,1 TB'lık veri ele geçirdi. Sızdırılan veriler arasında duyurulmamış projeler, konsept görselleri, giriş bilgileri ve kişisel ayrıntılar da yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak henüz Disney tarafından gelen bir açıklama bulunmasa da iddia edilen sızıntıya dayanan ilk proje bilgileri paylaşılmaya başlandı. Aliens Fireteam Elite 2 gibi oyunların görselleri de sızdırıldı.

Son dönemde Slack saldırıları artıyor

İddialar doğruysa bu saldırı ile birlikte Disney de son yıllarda ciddi saldırılara maruz kalan firmalardan biri olarak listeye eklenecek. 2022 yılının sonlarında Rockstar hacklenmiş ve GTA 6'^ya ait çeşitli videolar sızıdırlmıştı. 2023 yılında ise Insomniac Games de büyük bir saldırıyla karşı karşıya gelmişti. Firmadan 1 milyondan fazla dosya sızdırılmıştı.

Şimdilik sızıntının boyutu bilinmiyor ancak sızıntı seviyesine göre pek çok duyurulmamış proje gün ışığına çıkabilir. Öte yandan Nullbulge'ın internet sitesi kapatıldığı için veriyi kimsenin indirmesi mümkün değil. Yine de zaman içerisinde bu veriler parçalı olarak ya da tamamen paylaşılabilir.