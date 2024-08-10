Disney'in D23 2024'te Paylaştığı Tüm Önemli Fragmanlar

Marvel, Star Wars ve klasik Disney yapımlarından fragmanlar, D23 2024 etkinliğinde izleyiciler ile buluştu.

Eğlence sektörünün en büyük isimleri arasında yer alan Disney, kendi yapımlarını duyurmak için gerçekleştirdiği D23 2024 etkinliğini başlattı. Disney bu etkinlikte, kendi çatısı altında bulunan Marvel, Star Wars, Pixar gibi markaların ve diğer stüdyoların gelecek yapımları hakkında bilgiler verirken, bazı yapımların da fragmanlarını yayımladı.

Disney, son dönemde üzerindeki ölü toprağını atmak için çalışıyor ve D23 gibi etkinliklerin de firmayı yeniden yukarılara taşıması bekleniyor. Bu da bize çok sayıda yeni fragman sunuyor.

Pamuk Prenses

Pamuk Prenses rolünde Rachel Zegler'i gördüğümüz yapımda ona yedi CGI cüce eşlik ediyor. Cadı rolüne seçilen Gal Gadot'un da yer aldığı yapımın yönetmenliğini Marc Webb üstleniyor. Senaryosunda ise Greta Gerwig ve Erin Cressida Wilson imzası var. Filmin vizyon tarihi ise 21 Mart 2025.

Lilo & Stitch

Çocukluğumuzun favori uzaylı/yaratık/psikopatı Stitch, Lilo & Stitch'in canlandırmalı versiyonu ile geri dönüyor. Yönetmenliğini Dean Fleischer Camp'ın yaptığı yapımın 2025 yazında vizyonda olacağı açıklandı.

Star Wars: Skeleton Crew

Star Wars'a verdiği parayı çıkartmak için yapabileceği her hikâyenin bir filmini ya da dizisini yapan Disney, 3 Aralık'ta vizyona girecek olan Star Wars: Skeleton Crew'den bir fragman paylaştı. Yapımda bir grup gencin galaktik macerasını ve bir Jedi rolünde de Jude Law yer alacak. Dizinin yaratıcı ekibinde ise Jon Watts ve Christopher Ford bulunuyor.

Agatha All Along

WandaVision'da gördüğümüz Agatha Harkness, Wanda'nın büyüsünün etkisinden kurtuluyor ve bir yandan güçlerini yeniden kazanmaya çalışırken bir yandan da bize yeni cadıları tanıtıyor. Bu cadılar arasında Aubrey Plaza, Patti LuPone, Debra Jo Rupp, Sasheer Zamata ve Ali Ahn yer alıyor. Joe Locke da Billy Kaplan rolünde karşımıza çıkıyor. Dizi, 18 Eylül'de iki bölümle yayına başlayacak.