Disney+ Abonelik Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Güncel Fiyatlar

Türkiye'de de oldukça sevilen çevrim içi dizi ve film platformlarından Disney+, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Platform, en son yılın başlarında zam yapmıştı.
Disney+ tarafından yapılan açıklamaya göre güncel fiyatlar, yeni abonelikler için an itibarıyla geçerli olacak. Mevcut aboneler ise bu zamdan 21 Kasım ve sonraki süreçte etkilenecekler. Yani hâlihazırda Disney+ abonesiyseniz zamlı fiyatlar, 21 Kasım ve sonraki günlerde kesilecek fatura döneminde yansıtılacak.
Disney+ zamlı fiyatları nasıl oldu?
|Paket
|Eski Fiyatı
|Yeni Fiyatı
|Aylık Paket
|134,99 TL
|164,99 TL
|Yıllık Paket
|1.349,90 TL
|1,649 TL
|Ekstra Üye
|134,99 TL (Aylık)
|134,99 TL (Aylık)
Disney+, bu kez oransal olarak çok büyük bir zam yapmadı. Hatırlayan okurlarımız vardır; 2024'ün başlarında yüzde 100 civarı zam gelmişti...