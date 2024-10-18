Disney+ Abonelik Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Güncel Fiyatlar

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Disney+ abonelik ücretlerine zam geldi. Platform, ekstra üyeler için alınan ücretin fiyatını ise değiştirmedi. İşte Disney+ güncel fiyatları...

Türkiye'de de oldukça sevilen çevrim içi dizi ve film platformlarından Disney+, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Platform, en son yılın başlarında zam yapmıştı.

Disney+ tarafından yapılan açıklamaya göre güncel fiyatlar, yeni abonelikler için an itibarıyla geçerli olacak. Mevcut aboneler ise bu zamdan 21 Kasım ve sonraki süreçte etkilenecekler. Yani hâlihazırda Disney+ abonesiyseniz zamlı fiyatlar, 21 Kasım ve sonraki günlerde kesilecek fatura döneminde yansıtılacak.

Disney+ zamlı fiyatları nasıl oldu?

Disney+ zam geldi

Disney+ güncel fiyatları
Paket Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
Aylık Paket 134,99 TL 164,99 TL
Yıllık Paket 1.349,90 TL 1,649 TL
Ekstra Üye 134,99 TL (Aylık) 134,99 TL (Aylık)

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