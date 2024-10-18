Disney+ Abonelik Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Güncel Fiyatlar

Disney+ abonelik ücretlerine zam geldi. Platform, ekstra üyeler için alınan ücretin fiyatını ise değiştirmedi. İşte Disney+ güncel fiyatları...

Türkiye'de de oldukça sevilen çevrim içi dizi ve film platformlarından Disney+, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Platform, en son yılın başlarında zam yapmıştı.

Disney+ tarafından yapılan açıklamaya göre güncel fiyatlar, yeni abonelikler için an itibarıyla geçerli olacak. Mevcut aboneler ise bu zamdan 21 Kasım ve sonraki süreçte etkilenecekler. Yani hâlihazırda Disney+ abonesiyseniz zamlı fiyatlar, 21 Kasım ve sonraki günlerde kesilecek fatura döneminde yansıtılacak.

Disney+ zamlı fiyatları nasıl oldu?

Disney+ güncel fiyatları Paket Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Aylık Paket 134,99 TL 164,99 TL Yıllık Paket 1.349,90 TL 1,649 TL Ekstra Üye 134,99 TL (Aylık) 134,99 TL (Aylık)

Disney+, bu kez oransal olarak çok büyük bir zam yapmadı. Hatırlayan okurlarımız vardır; 2024'ün başlarında yüzde 100 civarı zam gelmişti...