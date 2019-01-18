Dünyanın en büyük drone üreticilerinden biri olan DJI firmasının başı büyük dertte. 150 milyon dolarlık bir yolsuzluk ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük drone üreticisi DJI, büyük bir yolsuzlukla karşı karşıya kaldı. Yolsuzluğun içeriği hakkında bilgi verilmedi fakat onlarca insanın dahil olduğu düşünülüyor. Yolsuzluğun firmaya vereceği zarar da tahmini olarak 150 milyon dolar civarında olacak.

“China Securities”(Çin Menkul Kıymetler) isimli devlet destekli bir finans gazetesi, yaklaşık 40 kişinin yolsuzluğa karıştığı ile ilgili bir haber yayınladı. Bu rakamın 100 kişiye kadar çıkabileceğini de belirtti.

Reuters, firmanın yolsuzluğa karşı araştırma komisyonu kurduğunu, araştırmayı derinleştirdiğini ve yolsuzluğa karşı daha sıkı önlemler alındığını doğruladı. Ayrıca firma tarafından yapılan açıklamada “Bazı dava dosyalarını yetkililere teslim ettik ve bazı çalışanlar işten çıkarıldı” ibaresi de yer aldı.

Detaylarla ilgili soruları yanıtlayan DJI şu şekilde bir açıklamada bulundu:

“Son incelemelerimiz esnasında, bazı çalışanlarımızın parça fiyatlarını kendi kişisel çıkarları için şişirmiş olduğunu gördük. Bu konuda hemen hızlı adımlar atmamız gerekliydi ve bizde attık. Olaya karışan bazı kişileri işten çıkardık ve güvenlik güçleriyle temasa geçtik."

DJI tarafında faturaları hazırlayan ve satın alma bölümlerinde çalışan kişilerin, kişi başı 1 milyon doları aşkın bir paranın yolsuzluğa karışmış olması biraz zor gibi görünebilir. Ancak DJI firmasının çok büyük bir firma olduğunu düşünürseniz iyi konumlarda bulunan bazı insanların ceplerine para atmalarının o kadar da zor olmayacağını görebilirsiniz.