DJI Mavic Air 2 drone'unun resmi olmayan fotoğrafları, OsitaLV isimli bir Twitter hesabından yayınlandı. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla yeni drone, DJI Mavic 2 serisinin tasarımından izler taşıyor.

DJI'ın yeni drone'u DJI Mavic Air 2'ye ait olduğu belirtilen ve resmi olmayan bazı fotoğraflar Twitter'da yayınlandı. DJI Mavic 2 serisine çok benzeyen bu yeni drone'un bu yılın nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bilindiği üzere DJI Mavic Air, 2018 yılının ocak ayında piyasaya sürülmüştü.

OsitaLV isimli Twitter hesabı tarafından yayınlanan fotoğraflar, ilk başta DJI Mavic 3 Pro'yu andırsa da bu doğru değil. Yeni DJI Mavic 3 Pro'nun çıkışının ertelenmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yeni DJI Mavic Air 2'nin tasarım, renk ve kullanılan malzeme açısından DJI Mavic 2 serisine çok yakın olduğu belirtiliyor. DJI Mavic 2 serisinin sağlam drone'lar olması nedeniyle yeni drone'un bu seriyi takip etmesinin akılcı bir karar olduğu söyleniyor.

ADS-B teknolojisi bulunuyor:

DJI Mavic Air 2'nin, DJI Mavic 2 serisi gibi sessiz pervanelere sahip olduğu belirtiliyor. Drone'un altında birkaç sensör bulunuyor. LED ışıklar, kızılötesi algılama sistemi ve az ışıklı koşullarda aşağıya doğru giden ışık yardımcısı da dikkat çeken ögelerden bazıları. Bütün bunlar, DJI Mavic 2 serisinden gelirken drone'un altında da MAVIC ismi görülüyor.

Yalpa çemberi ve kamera düzeneği, DJI Mavic 2 Pro'dan bildiğimiz şekilde DJI Mavic Air 2'de de yer alırken fotoğraflara daha yakından bakıldığında yeni drone'daki sensörlerin daha küçük olduğu görülüyor.

DJI, geçen sene 250 gramın üzerinde ağırlıklara sahip drone'larında Otomatik Bağımlı Gözetim-Yayın (ADS-B) bulunacağını açıklamıştı. ADS-B cihazları, GNSS uydularından aldıkları kendi pozisyonlarının bilgisini ADS-B verisiyle yayınlıyor. Böylece pozisyon verisinin doğruluğu; uzaklık, hava şartları, atmosferik durumlar ve irtifa gibi bileşenlerden etkilenmiyor. ADS-B yoluyla bu drone'lar, ADS Out kullanan en yakındaki insanlı uçağı seçebilecek.

Uzaktan kumandadaysa bir geri dönme düğmesiyle birlikte tripod, normal ve spor moduna geçiş bulunuyor. Bunların yanı sıra aç/kapat, video/fotoğraf ve dört batarya durumu kontrol ışığı da kumanda da yer alıyor.