Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yeni Gücü: Kamikaze Drone'lar

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen “Kargu” adındaki kamikaze drone’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröre karşı verdiği mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor.

STM Genel Müdürü Murat İkinci, “Kargu” adını verdikleri kamikaze drone'ların üç yıldır üretildiğini ve ilk örneklerinin yakın bir zaman önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini ifade etti. Söz konusu drone’ların sahada başarılı bir şekilde kullanıldığını belirten İkinci, “Bizim döner kanatımızın yanı sıra sabit kanatlı yine kamikaze İHA dediğimiz Alpagu platformumuzun da testleri devam ediyor. Bunları da yakın zamanda TSK'nın kullanımına sunmayı hedefliyoruz" dedi.

İkinci, şu ana kadar 100’ün üzerinde Kargu'nun TSK'ya teslim edildiğini ve bundan sonraki aşamalarda da parti parti teslimatlar olacağını söyledi. Kamikaze drone’larla ilgili bilgiler veren STM Genel Müdürü, “Bunlar küçük drone'lar. Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen drone'lar. Bunların özelliği, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelere Mehmetçik girmeden önce o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlayan sistemler” ifadelerini kullandı.

Sahadaki askerler tarafından kolayca kullanılabilen drone’ların herhangi bir komuta merkezine ve cihaza ihtiyaç duymadığına dikkat çeken İkinci, “İsterlerse üzerlerinde taşıdıkları patlayıcıları o tehdidi bertaraf etmek için kullanabiliyorlar. Bu anlamda terör operasyonlarında çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.

Türk askerinin, tehlikeye girmeden düşman unsurlarını bertaraf edebileceği platformlar geliştirmek Türk mühendislerinin ve savunma sanayinin asli görevi olduğunu belirten İkinci, “Bundan sonraki süreçte özellikle yapay zeka içeren, uzaktan algılama sistemleri içeren drone'lar ne kadar aktive edilebilirse, buna göre TSK, savaş alanında rakiplerinin çok daha önünde manevralar yapabilecek ve kabiliyet kazanabilecek bir aşamaya gelecektir” değerlendirmesini yaptı.

Son olarak, “Kargu” gibi kamikaze drone'ların GPS olmayan ortamlarda görev yapmasına imkan sağlayacak “Kerkes” projesi hakkında da bilgi veren STM Genel Müdürü İkinci, yapay zeka ve bilgisayarla görü kabiliyetleri sayesinde konumlandırma özelliği bulunmayan ortamlarda operasyon yapabilecek drone’ların, bir sene içinde TSK’nın kullanıma sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Kamikaze drone'u Kargu'nun test görüntüleri