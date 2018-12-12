Doctor Strange Filminin Yönetmeni Devam Filminde de Aynı

Doctor Strange filminin yönetmeni Scott Derrickson, karakterin ikinci filminde de kamera arkasında olacak.

Marvel Sinematik Evreni'ne en son katılan kahramanlar arasında yer alan Doctor Strange, çok kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Çizgi roman okurlarının zaten tanıdığı ve sevdiği karakter, beyazperdede de aynı başarıyı yakalamayı başardı.

İlk filmin yönetmeni olan Scott Derrickson’un, karakterin ikinci solo filmi için geri döneceği kesinleşti. Avengers: Endgame sonrasında vizyona girecek olan filmde Benedict Cumberbatch ve Benedict Wong’un yer alacakları da kesin. Doctor Strange’in sevdiceği Christine Palmer’i oynayan Rachel McAdams’ın da role geri dönmesi bekleniyor.

Derrickson ayrıca filmin yardımcı yazarlarından bir tanesi. Henüz bir senaristle anlaşma imzalamayan Marvel’in arayışları devam ediyor. Derrickson son dönemde çektiği ‘The Exorcism of Emily Rose’ ve ‘Sinister’ gibi korku gerilim filmleriyle de tanınıyor.

Doctor Strange’in çekileceği daha önceden de biliniyordu, ancak ne zaman çekileceği ve kimin çekeceği konusunda kesinleşmiş olan bir şey yoktu. Benedict Cumberbatch de çekimlerin ne zaman olacağını bilmediğini belirtmişti.