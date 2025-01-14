Yapay zekâ ile yapılabileceklerin artık neredeyse sınırı yok ve kötü niyetli kişiler bu durumu çıkarları için kullanabiliyor.

Fransa’da yaşayan bir kadın, ünlü oyuncu Brad Pitt olduğunu iddia eden bir dolandırıcının kurbanı olduğunu açıkladı. Yaşananlar ise birçok insana ders olacak cinsten.

Sahte sosyal medya hesabı aracılığıyla kadınla iletişime geçen dolandırıcı, yapay zekâ tarafından oluşturulan videolar ve düzenlenmiş görüntülerle kendisini Brad Pitt olarak tanıttı. Dolandırıcının böbrek tedavisi için acil paraya ihtiyacı olduğunu ve Angelina Jolie ile boşanma sürecinde banka hesaplarına erişemediğini öne sürerek kadını kandırdığı ortaya çıktı.

Dolandırıcı, yapay zekâ sayesinde Brad Pitt gibi davrandı

53 yaşındaki kurban Anne, milyoner eşiyle zor bir dönemden geçerken Instagram üzerinden dolandırıcının ağına düştü. Başlangıçta hoş mesajlaşmalarla başlayan ilişki, yapay zekâ destekli romantik jestlerle ilerledi. Sahte Brad Pitt’in gönderdiği şiirler ve mesajlar, Anne’i etkiledi. Anne ilk başlarda şüphelendiğini söylese de yapay zekâ tarafından oluşturulan videolar ve görüntüler, dolandırıcıya inanmasına yol açtı.

Bir süre sonra dolandırıcı, Anne’e evlenme teklif ederek ona yeni bir hayat vaat etti ancak sürecin başında, kadının 9.000 euro değerinde "gümrük ücretlerini" karşılaması gerektiğini iddia etti. İlerleyen aylarda Anne, dolandırıcının taleplerine yanıt vererek giderek daha büyük miktarlarda para gönderdi. Anne tüm bu süreçte toplamda 800.000 eurodan fazla parasını kaptırdığını söyledi.

Kurban uzun süre gerçek Brad Pitt ile çıktığını zannediyordu

Sahte Brad Pitt böbrek kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü iddia ederken, Anne’i sürekli olarak para göndermeye ikna etmeyi başardı. Görüntülü aramalara hiçbir zaman katılmayan dolandırıcı, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş hastane görüntüleri ve videolarla inandırıcılığını sürdürdü.

Anne, Brad Pitt’i yeni sevgilisiyle haberlerde gördüğünde dolandırıldığını anladı ancak artık çok geçti. Yaklaşık iki yıl boyunca dolandırıcıya gönderilen paranın izleri takip edilse de dolandırıcıların izlerini profesyonel bir şekilde gizlediği belirtiliyor. Anne, yaşananların ardından ağır bir depresyon geçirmeye başladı ve şu anda bir klinikte tedavi görüyor.