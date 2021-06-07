Ünlü iş insanı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin üzerine açıklamalarda bulundu. Trump, Bitcoin'in ABD dolarına rakip olduğunu ve Bitcoin'i sevmediğini ifade etti.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, başkanlığı sürecinde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyordu. Görevden ayrıldığı dönemde sosyal medyadan da erişimi engellenen Trump, açıklamalarına başka mecralardan devam ediyor.

Pazartesi günü Fox Business kanalının yayınına telefonla bağlanan Trump, Bitcoin hakkındaki görüşlerini de açıkladı. Eski başkan, Bitcoin'i bir "dolandırıcılık" olarak nitelerken doların da rakipleri arasında gördüğünü ifade etti.

"Dolandırıcılık gibi duruyor"

Eski ABD Başkanı, “Bitcoin bir dolandırıcılık gibi duruyor. Şaşırmıştım, […] bizim dönemimizde fiyatı çok daha düşüktü, 6.000 dolardı. Bitcoin’i sevmiyorum çünkü o da dolara rakip para birimlerinden biri, dolarla rekabet eden bir para birimi. Ben dünyanın para biriminin dolar olmasını istiyorum. Bunu hep söyledim.” dedi.

Aslında Trump, kripto paralara karşı mesafeli olduğunu daha önce de göstermişti. 2019 yılında ABD Başkanı olduğu dönemde bir Tweet atan Trump, Bitcoin ve diğer kripto paraların hayranı olmadığını söylemişti. Öte yandan Trump'ın o dönemde kripto varlıkları para yerine koymazken şimdi para demesi dikkat çekti.

Öte yandan Trump, 2019 yılındaki açıklamalarında Bitcoin ile dolar arasında bir rekabet konusuna hiç değinmemişti. O dönemdeki eleştirisi bu varlıkların fiyatlarındaki yüksek volatilite ve herhangi bir fiziksel varlığa dayanmıyor olması idi.

Kripto paralar tartışılmaya devam ediyor

Son dönemde kripto paralar oldukça sık bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Bazı ülkeler kripto paralara ve kripto madenciliğine karşı oldukça sert açıklamalar yaparken, bazı ülkelerin ise kripto paraları benimseme yoluna gittiğini görmüştük.

Ülkemizde ise özellikle Thodex gibi borsalarda yaşananların ardından denetimlerin sıkılaştırılması için adımlar atılmıştı. Kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini de belirtelim.