Donald Trump, Parasite Filminin Oscar Kazanmasını Eleştirdi

ABD başkanı Donald Trump, Oscar Ödülleri'ne damgasını vuran Güney Koreli Parasite filmini sert bir şekilde eleştirdi. Trump, ABD ile Güney Kore arasındaki sorunları sinemaya yansıttı.

Oscar Ödülleri'ne bu yıl sürpriz bir şekilde Güney Kore yapımı Parasite damgasını vurdu. Güney Kore yapımı film, 6 dalda Oscar'a aday olup En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film, En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazanarak herkesi şaşırttı. Ancak ABD başkanı Donald Trump, bu durumdan son derece rahatsız olmuşa benziyor.

Donald Trump dün gerçekleşen Colorado mitinginde kalabalığa, "Bu yılki Akademi Ödülleri ne kadar da kötüydü? Kazanan... Güney Kore'den bir film! Bu da ne demek oluyor?" diye sordu. Trump'ın bu çıkışı elbette filmin kalitesine bakılarak yapılmış bir tepki değil. ABD başkanı, çıkışının ardındaki gerçek nedeni de ortaya koydu.

Trump sanattan ziyade, ABD'nin Güney Kore ile olan ilişkileriyle daha çok ilgileniyor ve film endüstrisinde de "önce Amerika" yaklaşımını kullanıyor. Trump sözlerine şöyle devam ederek sadede geldi; "Güney Kore ile ticaret konusunda yeterince sorunumuz var. Bunun da ötesinde, onlara bir de yılın en iyi filmi ödülünü mü veriyorlar? İyi miydi? Bilmiyorum."

Parasite, En İyi Film ödülünü kazanan ilk yabancı (ABD için) film oldu. İki farklı aile üzerinden modern toplum yapısına çarpıcı bir perspektiften yaklaşan film, mizahi yönü ağır basmasına rağmen, yer yer tüyler ürpertici bir kurguya ve senaryoya sahip. Ülkemizde de geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren Parasite, 162.702 seyirci tarafından izlendi. 11 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film dünya çapında 200 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

2017'deki Oscar töreninde ünlüler ve ödül kazananlar, Trump karşıtı açıklamalar yapmıştı. Ardından Trump, 2018'deki ödül törenini tarihin en kötüsü olduğunu söyleyerek eleştirmişti.