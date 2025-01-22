Donald Trump, TikTok'u Kimin Almasını İstediğini Açıkladı

Donald Trump, TikTok ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, kimlerin TikTok'un ABD operasyonlarını satın alması istendiği resmen ilan edildi. İşte Donald Trump'ın aklındaki ismler...

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, ABD'de karman çorman bir süreçten geçiyor. Platform, birkaç gün önce ABD'de erişime engellenecekti ancak Donald Trump, bu kararı bir süreliğine erteledi. Ancak bu karara rağmen TikTok'un ABD operasyonlarının Çin kontrolünden çıkması gerekiyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; MrBeast, TikTok'u satın almak için kolları sıvadı. Ancak Donald Trump'ın TikTok'un ABD operasyonlarını satın alması için gönlünden geçirdiği isim MrBeast değil. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trump, Elon Musk ve Larry Ellison isimlerini verdi.

Elon Musk sessiz ama Larry Ellison, bu duruma sıcak bakıyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, konuyla ilgili oldukça sessiz. Ancak Oracle patronu Larry Ellison için aynı şeyi söyleyemeyiz. Zira Donald Trump, konuyla ilgili olarak; "Bir anlaşma yapma hakkım var. Bu yüzden birine söylemeyi düşündüğüm şey, satın al ve yarısını Amerika Birleşik Devletleri'ne ver. Onlar da (ByteDance'ı kast ediyor) harika bir ortaklık elde etsinler." ifadesini kullanırken Larry Ellison, buna cevap olarak "Bana iyi bir anlaşma gibi geliyor." dedi.

TikTok yasağının 75 gün ertelenmesine ilişkin detaylar için:

Yalnız bu tür bir anlaşmanın tek taraflı yapılamayacağını özellikle belirtelim. Donald Trump'ın teklifinin geçerli olabilmesi için Çin hükûmetinin buna onay vermesi gerekecek. Ancak bugüne kadar yaşananlar, böyle bir şeyin yaşanmayacağını düşündürüyor. Bakalım gelecek günlerde konuyla ilgili neler yaşanacak...