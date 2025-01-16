MrBeast TikTok'u satın alabilir

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, bir grup milyarder ile TikTok'u satın almak için bir araya geldi. MrBeast'in ByteDance'a nasıl bir teklif sunacağı ve şirketin bu teklife ne diyeceği şimdilik belli değil.

Dünyanın en çok takipçili YouTuber'ları arasında yer alan MrBeast'ten dikkat çeken bir hamle geldi. YouTuber, bir grup milyarder ile görüştüğünü ve TikTok'un ABD operasyonlarını ByteDance'ın elinden almaya kararlı olduklarını söyledi.

Bilindiği üzere 19 Ocak, ABD'deki TikTok kullanıcıları için önemli bir tarih olarak kayıtlara geçecek. Zira ABD hükûmeti, aldığı bir karar ile platformu ülke genelinde yasaklayacak. TikTok'u yasaktan kurtaracak tek şey ise ByteDance'ın, platformun ABD ayağını doğrudan ABD merkezli bir ekibe satması. İşte MrBeast, tam olarak buna talip gibi görünüyor.

MrBeast, TikTok'u satın almak için bir teklif hazırladı

MrBeast'in TikTok meselesine dahil olması, birkaç gün önce X'te yaptığı bir paylaşımla başladı. "Tamam tamam, TikTok'u satın alacağım ki yasaklanmasın" şeklinde bir cümle kuran YouTuber, aslında ilk aşamada ciddi değildi Yani öyle görünmüyordu. Ancak bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşım daha yapan MrBeast, bu kez de "Bunu paylaştıktan sonra çok sayıda milyarder bana ulaştı. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?" ifadesini kullandı. Bu açıklama ile işlerin ciddileşmeye başladığı anlaşılmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde de Elon Musk'ın TikTok'u satın alabileceği konuşulmuştu:

Dünyaca ünlü YouTuber'ın TikTok'u satın alma macerası bu paylaşımlardan ibaret değildi. Geçtiğimiz saatlerde TikTok üzerinden bir video paylaşan MrBeast, bir grup milyarder ile bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı. MrBeast, söz konusu videoda TikTok'u alma konusunda ciddi olduklarını da söyledi.

İşte MrBeast'in TikTok'ta paylaştığı video:

Bir grup milyarderin olduğu bir toplantıdan çıktım. TikTok işini ciddiye alıyoruz. Sizin için hazır bir teklifimiz var. Platformu satın almak istiyoruz. ABD TikTok'u hak ediyor. Bana masada bir yer verin, bu platformu kurtarayım.