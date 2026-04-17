Tasarımıyla Büyüleyen DS N°4 Türkiye'de: İşte Fiyatı

DS'in hayran bırakan tasarıma sahip yeni N°4 modeli resmen ülkemizde satışa sunuldu. İşte fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Fransa merkezli premium otomobil üreticisi DS, geçtiğimiz yıl hatchback türündeki N°4 isimli otomobilini resmen tanıtmıştı. Son yıllarda gördüğümüz en şık tasarımlardan birine sahip olan bu otomobilin ülkemize de gelmesi bekleniyordu. O gün geldi çattı.

DS N°4 modeli resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Premium segmente sofistike bir yorum getiren otomobilin Türkiye fiyatı da açıklandı. Gelin bu aracın fiyatına ve nasıl özellikler sunduğuna bakalım.

Tasarımıyla Büyüleyen DS N°4 Türkiye'de: İşte Fiyatı
DS N°4 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik ₺3.070.000 TL

Tamamen yenilenen aydınlatmalı ızgarası ve DS logosuyla oluşturduğu çarpıcı ışık imzasıyla teknolojik mükemmeliyeti tasarımın merkezine alan DS N°4 modeli, 4,40 metrelik uzunluğa, 1,87 metrelik genişliğe, 1,47 metrelik yüksekliğe ve 2,67 metrelik aks mesafesine sahip. Yeni DS N°4, PALLAS donanım seviyesinde standart 19 inç jantlar var.

Araçta verimlilik ve performansı bir arada sunan BlueHDi 130 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonu görüyoruz. 5,2 lit/100 km’lik iddialı bir yakıt tüketimi de var. İç mekânda 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik dokunmatik DS IRIS SYSTEM bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Otomobil hakkındaki tüm detaylara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

