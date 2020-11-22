Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 temsilcisi, Avrupa ülkelerini koronavirüste üçüncü dalgaya karşı uyardı. Avrupa'nın aşı çıkmadan önce 2021 yılının başlarında salgında üçüncü dalgayla karşılaşabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Özel COVID-19 Temsilcisi David Nabarro, İsviçre'de Solothurner Zeitung'a yaptığı açıklamada korkutucu haberler verdi. Nabarro, aşıdan önce 2021'in başlarında Avrupa'nın COVID-19'un üçüncü dalgasını yaşamasının muhtemel olduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerini dile getiren Nabarro, ilk dalga kontrol altında alındıktan sonra yaz ayları sırasında gerekli olan altyapıların kurulmadığını söyledi. Nabarro, "Şu an ikinci dalga var. Gerekli altyapıları kurmazlarsa önümüzdeki senenin başlarında üçüncü dalga da olacak" dedi.

Avrupa'nın Asya'dan öğrenmesi gereken şeyler var

Virüse güçlü ve kati bir şekilde hızlıca cevap verilmesi gerektiğini söyleyen COVID-19 temsilcisi, özellikle virüsün yavaş yayıldığı erken dönemlerde bunun çok önemli olduğunu söyledi. Nabarro, "Üstünkörü reaksiyon alınırsa problem çok hızlı bir şekilde büyüyecek" dedi.

Avrupa'da vakalar artış gösterirken Asya'da durum kontrol altında gözüküyor. DW'de yer alan habere göre 120 milyon nüfuslu Japonya, cumartesi günü 2.596 yeni vaka açıklarken 51 milyon nüfuslu Güney Kore, 386 yeni vaka açıkladı. Güney Kore'de vaka sayısı ise toplamda 30 bin 700 seviyesinde tutuldu.

Nabarro, sorunlardan bir tanesinin de karar verici konumunda bulunan politikacıların, virüsün katlanarak değil aritmetik olarak arttığını düşünmesi olduğunu söyledi. Nabarro, katlanarak artmayı şöyle örneklendirdi: "Sayılar, ilk hafta 8 kat yükselir, iki haftada 40 kat, ü haftada 300 kat, dört haftada 1000 kat yükselir ve böyle devam eder."

DSÖ temsilcisi, Asya'daki insanların gereken önlemleri aldığını ve ayrıca Asya ülkelerinin kısıtlamaları erken gevşetmediğini dile getirdi. Nabarro, "Vaka sayıları düşene ve o seviyede kalana kadar beklemek zorundasınız. Avrupa'nın reaksiyonu yetersizdi" ifadelerini kullandı.

İki kıtanın verilerini karşılaştırdığımızda da oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Avrupa'da 15,5 milyon vaka görülmüş durumda ve Asya'da da bu sayı 15,7 milyon olarak gözüküyor. Ancak Asya ülkeleri arasında 15,7 milyon vakanın 9 milyonu Hindistan'da yer alıyor. Hindistan haricinde vaka sayısı 1 milyonu geçen ülke bulunmuyor. Avrupa'da ise 1 milyon vaka sayısını geçen 5 ülke bulunuyor.