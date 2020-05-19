Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yürütme organının son toplantısına katılan ülkeler, DSÖ’nün koronavirüs salgını konusundaki tutumunun uluslararası, bağımsız bir soruşturmaya tabi tutulmasını istedi. Yapılan oylama sonrası DSÖ’ye soruşturma yapılmasına karar verildi.

Koronavirüs salgının Çin’in ardından diğer ülkelere yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. ABD başta olmak üzere bazı ülkeler, DSÖ’nün Çin’den gelen baskılara boyun eğerek salgını çok geç pandemi olarak ilan ettiğini öne sürmüştü.

ABD’de salgının boyutlarının gittikçe arttığı günlerde ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs konusunda Çin’i suçlamış hatta virüse Çin virüsü demeye dahi başlamıştı. Trump, koronavirüs salgını ile ilgili saldırılarından birini de Dünya Sağlık Örgütü’ne yönlendirmişti.

ABD Başkanı, DSÖ’ye gönderdiği mektupta örgütün çalışmalarını iyileştirme yönünde taahhütte bulunmaması durumunda ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne yaptığı maddi desteği keseceğini iddia edilmişti.

Trump’ın iddialarının ardından birçok ülke yönetimi DSÖ’ye yönelik eleştirilerde bulundu. DSÖ’nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi’nin gerçekleştirilen 73. toplantısına katılan 194 ülkenin 100’ü eleştiriler nedeniyle DSÖ’nün salgın yönetimi konusunda denetlenmesi yönünde sunulan önergeyi kabul etti.

Avrupa Birliği’nin de desteklediği önergenin kabul edilmesi ile beraber Dünya Sağlık Örgütü hakkında ‘tarafsız, bağımsız ve kapsamlı’ bir soruşturma başlatılacak. Dünya Sağlık Asamblesi’ne katılan ülkeler soruşturmanın en kısa sürede başlayacağını da duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün geçireceği soruşturma sürecinin nasıl yürütüleceği ve hangi heyetin soruşturmayı yürüteceği henüz açıklanmadı. Soruşturmanın ne kadar sürede sona ereceği de açıklanmayan detaylar arasında yer alıyor.