"ABD, COVID-19'un Wuhan'da Üretildiğine Dair Delil Sunmadı"

Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçen ABD Başkanı Donald Trump, salgının faturasını Çin'e kesmiş, virüsün Wuhan'daki laboratuvarlarda üretildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü, ABD yönetiminin iddialarına ilişkin herhangi bir delil göstermediğini vurguladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, hayatımızı ciddi anlamda değiştirdi. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, yaşanan koronavirüs salgını karşısında çaresiz kalırken insanlar da evlerinden çıkamaz hale geldi. 2020 yılının ilk günlerinden beri tüm dünyanın gündemine oturan salgın, yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlamış gibi görünüyor.

Koronavirüs salgının merkezi Çin'di. Ancak virüsün yayılma hızı o kadar yüksekti ki hükümetler daha ne olduğunu anlamadan bu virüsle sert bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldılar. Çin'in aldığı sert önlemler, virüsle mücadele kapsamında başarılı olurken salgının merkezi de Çin'den Avrupa'ya ve Avrupa'dan da ABD'ye kaydı. Uzunca bir süredir koronavirüs salgının merkezini Amerika Birleşik Devletleri olarak lanse ediyoruz.

Koronavirüs salgını, dünyanın süper gücü ABD'ye de adeta diz çöktürdü. Bir yandan can kayıplarının rekor seviyelere ulaştığı ülkede bir yandan da ekonomik sorunlar baş göstermeye başladı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü başlarda önemsememesi, virüs salgınını çığırından çıkarmış oldu.

Trump: Koronavirüs, Wuhan'daki laboratuvarlarda üretildi

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarıyla bir araya geldiği bir toplantı sırasında koronavirüsün Çin'in Wuhan'daki laboratuvarlarında üretildiğini, konuyu irdelediklerini ve bazı delillere de ulaştıkları açıkladı. Trump'ın yaptığı bu açıklamalar pek çok kesim tarafından "gündem değiştirme çabası" olarak yorumlandı. Şimdiyse Donald Trump'ın bu açıklamaları ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünden bir açıklama geldi.

Donald Trump'ın açıklamalarına Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan tarafından cevap verildi. The Guardian'da yer alan bir habere göre Ryan, ABD yönetiminin konuyla ilgili elde ettiği delilleri örgüt ile paylaşmadığını açıkladı. Yani Ryan'ın ifadelerine göre Trump yönetimi, koronavirüsün Wuhan'da üretildiğine dair şu ana kadar hiçbir delil sunmadı.

Dünya Sağlık Örgütü: Konunun siyasileştirilmemesi gerekiyor

ABD yönetimi ile Çin hükümetinin arası hiçbir zaman iyi olmamıştı. Gerek Donald Trump yönetimi gerekse daha eski hükümetler, Çin ile çeşitli polemiklere girerek tüm dünyada yankı uyandıran açıklamalarda bulunmuşlardı. Bu durumun farkında olan Dünya Sağlık Örgütü de konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak böyle bir durum varsa bunun delilleriyle ispatlanması, konunun siyasileştirilmemesi gerektiğini ifade etti.