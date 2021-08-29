Şimdiye kadar dünyanın en kuzeyindeki adanın, Kuzey Kutpu'na 700 kilometre uzaklıkta olan Oodaaq olduğu düşünülüyordu. Fakat araştırmacılar, 'tesadüfen' Oodaaq'dan daha da kuzeyde olan bir ada buldu. Söz konusu adanın isminin Qeqertaq Avannarleq olması isteniyor.

Bilim insanlarının ya da mucitlerin bazı önemli icatları ya da keşifleri hayatımıza yanlışlıkla soktuğunu duymuşsunuzdur. Röntgen ya da kolayı bu tür icatlara örnek olarak verebiliriz. Bugünkü haberimizde daha çok keşif kısmına odaklanıyoruz. Bilgilere göre daha önceleri dünyanın en kuzeyindeki ada olarak bilinen Oodaaq’a gitmeyi hedefleyen bilim insanları, yanlışlıkla buradan daha da kuzeyde olan başka bir adaya iniş yaptı.

Söz konusu adanın keşfiyle birlikte Danimarka Krallığı’nın sınırları ufaktan genişlemiş oldu. Bir GPS hatasıyla bu adaya varan bilim insanları, söz konusu keşfin bilimsel açıdan pek de önemli olmadığını fakat insanlık açısından dünyanın en kuzeyindeki adada çamurlu botlara sahip olmanın komik olduğunu söyledi. Bunun dışında yeni adamızın her an haritadan silinebilecek olması söz konusu.

Yeni bir fırtınayla ortadan kalkabilir:

Oodaaq’taki ekstrem şartlara uyum sağlayan yeni canlı türlerini bulmayı hedefleyen araştırma takımı, söylediklerine göre heyecanlı geçen birkaç dakikanın ardından bitki örtüsü olmayan bir çamur, buzultaşı ve çakıl yığınına iniş yaptıklarını söyledi.

6 kişilik bir araştırma ekibi tarafından küçük bir helikopterle keşfedilen yeni ada, Kuzey Kutbu’nun 700 kilometre güneyinde bulunan Oodaaq’ın 780 metre kuzeyinde bulundu. Deniz seviyesinin sadece 30 ile 60 metre üzerinde olan ada hakkında araştırmacılar, adanın pek de uzun ömürlü olamayacağını söyledi.

Araştırmacılar, bu bağlamda adanın ne kadar uzun süre ayakta kalabileceğinin belirsiz olduğunu fakat güçlü bir fırtına gelir gelmez ortadan kaybolabileceğini belirtti.

Uzun süre aramızda olması beklenmeyen ada için araştırmacılar Qeqertag Avannarleq ismini öneriyor. Ada, şu anda Grönland dilinde ‘en kuzeydeki ada’ anlamına gelen bu isimle anılıyor.