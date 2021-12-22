3 Aralık 1992'de gönderilen ve ilk SMS olma özelliğini taşıyan Vodafone'un test mesajı, NFT olarak satışa çıkarak alıcı buldu. SMS, 107 bin euro karşılığında satıldı.

90’ların başından 2000’li yılların ortalarında kadar, henüz ortalıkta mesajlaşma uygulamaları bulunmuyorken hepimiz SMS’lere bağlıydık. Günümüzdeyse SMS’i artık yalnızca internetimiz olmadığında kullanmaya başladık. İnternet olduğundaysa SMS’i yalnızca müşterisi olduğumuz yerlerden kampanya duymak gibi şeyler için kullanıyoruz.

Tüm dünyada SMS furyasının başlangıcıysa Vodafone tarafından yapılmıştı. 1992 yılında test amaçlı gönderilen o SMS, geçtiğimiz gün Vodafone tarafından NFT olarak satışa çıkarıldı. Açık artırmaya çıkan SMS, en sonunda bir alıcı buldu. Fransa’da bulunan müzayede evi Aguttes’te düzenlenen açık artırmada ilk SMS, 107 bin euroya satıldı.

Dünyanın ilk SMS’i açık artırmada satıldı:

NFT olarak satışa çıkan SMS’in ödemesi de tıpkı diğer tüm NFT’ler gibi kripto para birimi Ethereum ile yapıldı. SMS’e NFT olarak sahip olan kişinin kimliği açıklanmadı. Satılan NFT içinde gönderilen kısa mesajın orijinal iletişim protokolünün ayrıntılı bir kopyasının olduğu da açıklandı. SMS’i satın alan kişiyse bunun yalnızca dijital olarak sahipliğini değil, yasal nedenlerle SMS’in çerçevelenmiş fiziki varlığına da sahip olacak.

3 Aralık 1992’de gönderilen bu ilk SMS’te “Merry Christmas (Mutlu Noeller)” ifadesi yer alıyordu. Bundan tam 29 yıl önce atılan SMS’ten elde edilen gelir, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) bağışlanacak. SMS’in 100 – 200 bin euro karşılığında satılması bekleniyordu ve beklenti gerçekleşti.