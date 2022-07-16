Bazı canlılar var ki, görünce gerçekliğine inanamayıp 'bu kesin birinin çizimi falandır, ben bir bakayım gerçek miymiş?' dedirtiyor. Tam da böyle hissettiren canlılardan 20 tanesini derledik. Merak etmeyin, gerçek olduklarından eminiz!

Dünya üzerinde 8 milyondan fazla canlı türü yaşıyor. 8 milyon. Bildiğimiz, gördüğümüz canlıları saymaya kalksak sanırım maksimum çok meraklı birimiz 100 belki sayabilir. Çeşitliliği hayal edebiliyor musunuz?

Haliyle bu canlıların hepsi 'alışık olduğumuz' bir görünüşe sahip değil. Hatta bazıları var ki sanki gerçek bir canlı değil de pokemondan fırlamış bir karakter gibi. Böyle 'garip' canlılardan 20 tanesini derledik!

Dünya üzerinde yaşayan en garip 20 canlı

Mavi papağan balığı

Sudan çıkarılmış, hayatına son verilmiş bir fotoğrafını koymak istemezdim ama renginin büyüleyiciliğini en iyi gösteren fotoğraf buydu. Bu fantastik görünümlü balık, Batı Atlantik Okyanusu ve Karayip Denizi'nin tropikal ve subtropikal bölgelerinde sığ suda mercan resiflerinde yaşıyor. Alglerle ve küçük organizmalarla besleniyor; günlerinin %80'ini yemek arayarak geçiriyorlar.

Dumbo ahtapotu

Farklı 13 türü olan ve ismini Disney'in aynı isimli karakterine benzerliğinden alan Dumbo ahtapotlarını ilginç kılan, kulak gibi görünen yüzgeçlere sahip olmaları.

Mavi deniz tavşanı

Yukarıda gördüğünüz bir mavi deniz tavşanı ancak mavi ejderha, deniz kertenkelesi gibi pek çok farklı isimle de anılıyor. Bir tür deniz salyangozu türü olan bu eşsiz yaratık, farklı türleri avladığı gibi 'yamyamlık' yapıp kendi türünü de yiyebiliyor.

Halitrephes maasi (Havai fişek denizanası)

Henüz yalnızca birkaç yıl önce keşfedilen bu büyüleyici denizanası türü, okyanusun 1000 metreden daha derin bölgelerinde yaşıyor. Oldukça nadir bir tür ve şimdiye kadar çok az rastlanabilmiş.

Irrawaddy yunusu

Güneydoğu Asya ve Bengal Körfezi'nin bir kısmında nehirlerde, haliçlerde ve deniz kıyıları yakınlarında küçük gruplar halinde yaşayan sevimli Irrawaddy yunuslarını bu listeye sokan, yunus deyince aklımıza gelen görüntüden oldukça farklı olan yuvarlak ve 'gagasız' kafaları.

Japon örümcek yengeci

10 tane bacağı olan, her bacağı 3-4 metre uzunluğa ulaşabilen, okyanusun derinlerinde yaşayan bir yengeç türü olan Japon örümcek yengeçleri, aynı zamanda en büyük yengeçler.

Yapraklı deniz ejderi

Güney ve batı Avustralya sularının sığ bölgelerinde yaşayan bir balığa bakıyorsunuz. Oldukça minik bir balık türü olan yapraklı deniz ejderi, ne yazık ki türü tehdit altına girmek üzere olan nadir canlılardan.

Çizgili ova tenreği

Hem görüntüsü hem de dikenlerini ses çıkararak iletişim kurduğu bir 'alet' olarak kullanmasıyla ünlü bu tür; bu özelliğe sahip tek memeli türü olarak biliniyor. Örneğin bir yavru annesini kaybettiğinde, sırtındaki özel diken kümelerini kullanarak çıkardığı seslerle annesine çağrıda bulunabiliyor.

Macropinna microstoma (Transparan kafalı balık)

Transparan kafalı bir balık! İnanması güç olsa da, okyanusta güneş ışınlarının ulaştığı son noktada yaşayan bu balık türü, kafalarının üstünde dolaşan avlarını da görerek avlanabilirler. Ayrıca transparan kafa bölgelerini bir kamuflaj aracı olarak da kullandıkları düşünülüyor.

Panda karıncası

Renkleri ve desenleri sebebiyle panda, karıncalara benzemeleri sebebiyle 'karınca' denen bu minik canlılar, aslında birer kanatsız yaban arısı!

Şeytani yaprak kuyruklu kertenkele

Av olmaktan kurtulmak için kamufle olmanın en iyi yolu! Yalnızca Madagaskar'da ve çevresindeki birkaç küçük adada yaşayan bu harika canlılar, ne yazık ki 'egzotik evcil hayvan' olarak satılmak üzere yasal olmayan yollarla avlanıyor...

Venezuela kaniş güvesi

Yine yeni keşfedilen canlılardan biri, Venezuela kaniş güvesi. Çocukken oynadığımız Furby'lere benzeyen bu güvenin oldukça nadir görüldüğü söyleniyor.

Deniz kalemi

Deniz kalemleri, bir canlıdan çok herhangi bir deniz bitkisi gibi görünse de aslında koloniler halinde yaşayan ve deniz anaları gibi canlıların dahil olduğu sölenterler şubesine ait hayvanlar. Genellikle sığ sularda yaşıyorlar.

Mantis karidesi

450'den fazla türü bulunan ve peygamberdevesi karidesi olarak da bilinen mantis karidesleri, yumruklarıyla ünlü! Evet doğru okudunuz, bu maksimum 30-35 cm büyüklüğe erişebilen garip yaratıklar avlarını yakalamak içim attıkları yumruklarla biliniyorlar. Üstelik bu yumruklar, dünyanın en güçlü yumrukları olarak anılıyor.

Uzun gerdanlı şemsiye kuşu

Bu garip görünümlü kuş, ne yazık ki türü tehlike altında olan kuş türlerinden biri. Şemsiye kuşları ailesinin bir üyesi olan bu tür endemik bir tür ve yalnızca Kolombiya'nın güneybatı kesiminden Ekvador'daki El Oro eyaletine kadar olan küçük bir bölgede yaşıyor.

Deniz taşemeni

Yalnızca kuzey yarım kürede yaşayan bir tür parazit olan deniz taşemeninin çenesiz ağzında sivri dişleri var ve 'vampir' olarak da anılıyorlar.

Goblin köpek balığı

Ürkütücü çene ve diş yapıları, pembemsi renkleri ve kısa yüzgeçleriyle diğer köpek balığı türlerinden ayrılan goblin köpek balıkları 'yaşayan fosil' olarak da anılıyorlar. Çünkü evrimsel süreçte çok az değişmişler ve atalarının özelliklerini taşıyorlar...

Denizgergedanı

Oldukça nadir görülen ve balinalar takımının bir üyesi olan denizgergedanlarının uzun ve korkutucu boynuzları var!

Aksolotl

Aslında Meksika'nın dağ göllerinde yaşayan endemik bir tür olan aksolotllar da ne yazık ki evcil hayvan olmak için doğal yaşam alanlarından sık sık koparılan türlerden biri... Uzuvlarını ve vücutlarının bazı bölgelerini yenileyebilme özelliğine sahip olan bu sevimli semender türü ne yazık ki yüksek risk altındaki türlerden biri...

Yıldız burunlu köstebek

Kuzey Amerika'da yaşayan ve sucul böcekler, solucanlar gibi canlılarla beslenen bu garip görünümlü köstebek türü, burnundaki 25 binden fazla alıcıya sahip 'Eimerin organı' olarak bilinen organla dikkat çekiyor. Bu garip görünümlü organ, doğuştan kör olan yıldız burunlu köstebeklerin yiyecekleri ayırt etmesine ve avlanmasına yardım ediyor.