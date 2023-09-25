Rusya'nın saldırı gerçekleştirdiği ve kullanılamaz hale getirdiği Ukrayna uçağı Antonov An-225 Mriya'nın son hâli paylaşıldı. Dünyanın en büyüğü olan ve ikinci bir kopyası bulunmayan uçak, şimdilerde yeniden yapılmak üzere sökülüyor...

Bir yıldan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, tarihi olaylara tanıklık etmemize yol açtı. Onlardan bir tanesi de dünyanın en büyük uçağı olan Antonov An-225 Mriya'nın imha edilmesiydi. Rus ordusunun 27 Şubat 2022 tarihinde doğrudan Antonov An-225 Mriya'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırı, uçağın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Ukrayna'nın 2030 yılına kadar kullanmayı planladığı uçak, şimdilerde eski gösterişli günlerinden çok uzakta...

Ukrayna, geçtiğimiz yıl yaşadığı saldırının ardından uçağı yeniden inşa etmeye karar verdi. Hatta bunun için Kasım 2022'de bazı görüşmeler de yapıldı. Ukrayna hükümeti, uçağın yeniden canlandırılması için 500 milyon dolar civarında harcama yapılacağını açıkladı. Bugünse Ukraynalı kaynaklar, Insider aracılığıyla Antonov An-225 Mriya'nın son fotoğraflarını paylaştılar. Geçtiğimiz ağustos ayında çekilen fotoğraflar, uçağın söküm işleminin devam ettiğini gözler önüne seriyor.

İşte Antonov An-225 Mriya'nın son hâli

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) imzasını taşıyan Antonov An-225 Mriya, eşi benzeri olmayan bir uçaktı. Aslında ikinci bir Antonov An-225 için sipariş geçilmişti ancak Sovyetler Birliği'nin çökmesi nedeniyle proje bir türlü tamamlanamadı.

İlk aşamada sadece SSCB'ye ait "Buran" uzay aracını taşımak için geliştirilen uçak, 1990'lı yıllarda birkaç önemli görevde kullanıldı. Sonrasında ise Ukrayna'ya teslim edildi. Ukrayna, bu dev uçağı ticari yük taşımacılığı için zaman zaman kullandı.

88 metrelik kanat açıklığına sahip olan Antonov An-225 Mriya, 84 metre uzunluğa sahipti. Toplam 32 adet tekerlere sahip olan nakliye uçağı, 635 tondan ağırdı. İşte bu devasa uçağın son hâlini görüyorsunuz...

Antonov An-225 Mriya, Ukrayna için "milli gurur" olarak biliniyordu. Ukraynalılar, bu uçağa gözleri gibi bakıyor, vatanları gibi savunuyorlardı. Rusya'nın yaptığı saldırı, bu denli önemli bir uçağın yok olmasına sebep oldu.

Antonov An-225 Mriya, eskiden böyle görünüyordu: