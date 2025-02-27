Vinçler ağırlık kaldırma konusunda “İyi ki icat edilmiş.” dediğimiz bir makine ama bu sözü katlayacak bir model var ki görenler bak bak bitiremiyor.

Tonlarca ağırlığı tek hamlede kaldırabilen devasa makinenin adı Liebherr LTM 11200. Vinç, ağır makine ve makine üretimi konusunda dünya liderlerinden biri Liebherr markasının sektördeki gücü ve mühendisliğin zirvesi olarak gösteriliyor.

Tek başına taşımayacağı yük yok gibi gözüken makinenin özellikleri neler, hangi sektörlerin eli ayağı oluyor?

Devasa kaldırma kapasitesi

Liebherr LTM 11200, 1200 tonluk kaldırma parçalarına sahip yani yaklaşık 800 binek otomobili tek seferde kaldırabilecek güçte. Bu da onu dünyanın en güçlü mobil vinçlerinden biri yapıyor.

Uzunluğu ve taşıma kapasitesi

Vinç, 100 metreye kadar teleskopik bom (ana döndürme kolu) ile uzayabiliyor. Bu da 30 katlı bir binanın tepesine bile ulaşabileceği anlamına geliyor. Yardımcı ekipmanlarla uzunluğu 188 metreye kadar da çıkabiliyor.

Mobil olması büyük bir avantaj.

Çoğu büyük kapasiteli vinç sabit dururken, LTM 11200 mobil bir vinç. 9 akslı şasiye sahip ve lastik tekerlekleri sayesinde karada hareket edebiliyor.

Mobil özelliğiyle sahada daha esnek ve taşınabilir hâle geliyor. 80 km/s seyahat hızı bulunan vinç, hızlı şekilde kurulabiliyor da. Bu özellik de kurulumu günler süren sabit vinçlerden ayrılmasını sağlıyor.

Güçlü motor ve hidrolik sistem

Böyle bir makineyi hareket ettirmek için ciddi bir güç de gerekiyor. 680 beygir gücündeki motorunun yanı sıra özel hidrolik sistemler sayesinde tonlarca ağırlık kaldırılırken bile hassas manevralar yapılabiliyor.

Nerelerde daha çok kullanılıyor?

Liebherr LTM 11200, genellikle rüzgâr türbini kurulumları, büyük köprü projeleri, enerji santralleri, tersaneler ve devasa yapı inşaatlarında tercih ediliyor. Günümüzdeki dev rüzgâr türbinlerinin kanatları için neredeyse tek seçenek bu vinç bile diyebiliriz.

Gördüğünüz gibi Liebherr LTM 11200 hem mühendislik hem de güç açısından gerçek bir dev.

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