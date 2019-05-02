Dünyanın En Ölümcül Zehrine Karşılık Bir Panzehir Üretildi

Dünyanın en ölümcül zehrine karşılık bilim insanları bir çözüm üretmeyi başardı.

Dünyanın en zehirli canlısı denince insanların aklına ilk olarak ya yılanlar ya da akrepler geliyor. Ancak dünyanın en zehirli canlısı bir denizanası türüdür. Kendisini Will Smith’in oynadığı Seven Pounds (Yedi Yaşam) adlı filmde de görmüşlüğümüz vardır.

Bu canlının vücudunda 60 yetişkin insanı kolayca öldürebilecek kadar kuvvetli bir zehir vardır. Sydney Üniversitesi araştırmacıları, bu hayvanın zehrine karşı bir panzehir geliştirmeyi başardı. Şimdiye kadar yalnızca insan hücreleri üzerinde test edilen ilacın gerçek anlamda işe yarayıp yaramadığını öğrenmek içinse bir sonraki talihsiz (ya da talihli) hastayı beklemek gerekecek.

Küp şekli nedeniyle Avustralya Kutu Denizanası adı verilen bu canlı, 3 metreye uzanan dokunaçlarında yüzlerce zehir oldu kanca bulunduruyor. Avını önce bayıltarak ya da öldürerek mücadele süresini kısaltmayı amaçlayan bu canlı, Hint-Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. Bu canlının hızı avlanırken saatte 7.5 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Bu canlı tarafından saldırıya uğrayan kişiler çok yoğun acı, deride çürüme ve bazen de kalp krizi hatta ölümle karşı karşıya kalabiliyor. Çoğu kurban da yaşadığı yoğun şok nedeniyle kaskatı kesiliyor ve boğuluyor. Hayatta kalan kişiler ise ciddi yaralanmalarla ve haftalarca süren acıyla boğuşuyorlar.

Zehrin insanlara nasıl etki ettiğini anlamaya çalışan bilim insanları, CRISPR teknolojisini kullanarak ölüme sebep olan yolu ortaya çıkarttı. Halihazırda başka bir araştırma için bu zehrin etki yolu üzerinde etkili olan bir ilaç geliştiren araştırmacılar, kullandıkları tedavinin acı ve doku yanmasını engellediğini ortaya çıkardı.

CRISPR yöntemi ile bilim insanları genetik materyallere gen ekleyip çıkartabiliyor ve gen değiştirebiliyorlar. Deneme yanılma yöntemiyle çalışan araştırmacılar, genleri zehirle karşı karşıya getirerek hangi genlere sahip hücrelerin hayatta kaldığını ortaya çıkardılar.

Yeni ortaya çıkarılan panzehirin, deniz anası ile temastan sonra 15 dakika içerisinde hasar alan bölgeye uygulanması gerekiyor. Araştırmacılar ilacı bir çeşit sprey haline getirebileceklerini umuyorlar.

Araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı. Bilim insanları şimdi projelerini geliştirmek için yatırımcı arıyorlar.