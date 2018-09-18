Karşınızda Dünyanın En Pahalı 'Aptal' Telefonu: Punkt MP02

Akıllı telefonlarımızın hayatımızın her alanına işlediği günlerde, The Jasper Morrison isimli geliştirici süreci tersine işleterek 'aptal' bir telefon üretti.

Uzunca süredir periyodik olarak sizleri 'akıllı telefon bağımlılığı' hakkında farklı haberlerle buluşturuyoruz. Jasper Morrison isimli geliştirici, akıllı telefon bağımlılığına kökten bir çözüm getirmişe benziyor: Akıllı telefonu, kafası daha az çalışan bir modelle değiştirmek.

Pukt MP02, sizi sadece arama yapmak ve gelen mesajlara cevap vermekle sınırlıyor. Ancak tüm bunların yanında 4G bağlantısı da mevcut. Beraberinde getirdiği enteresan fikir ise şu: Sizi internete bağlamak ama interneti size bağlamamak.

Anlaşılır olmadı değil mi? Açıklayalım...

Punkt MP02, taktığınız SIM kartınızın mobil veri özelliğini kullanabiliyor; ancak sadece bağlantı noktası olarak. Anlayacağınız, etrafınızda kablosuz bağlantı kurabileceğiniz tablet veya bilgisayar mevcut ise telefonunuz aracılığıyla internete kolaylıkla bağlanabilirsiniz.

Tüm bu özellikler, özellikle telefonunuzu sadece arama yapmak için kullanıyorsanız fazlasıyla ilginizi çekmiş olabilir. Bu durumda fiyatı duyana kadar bekleyin: Punkt MP02, 360 dolar gibi akıl almaz bir fiyatla piyasaya çıkmış durumda.