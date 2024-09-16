Morse Micro, dünyanın en uzak mesafeli Wi-Fi bağlantısı rekorunu kırdı. Bir bilgisayar 16 km'lik mesafede 2 Mbps hızında internete bağlanabildi.

Her geçen gün daha da ileriye giden Wi-Fi teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş durumda. Bu nedenle de yaşanan gelişmeler hepimizi yakından ilgilendiriyor. Wi-Fi sinyallerini çok uzak mesafelere taşımayı amaçlayan HaLow teknolojisi de bunlardan biri.

Şimdi ise HaLow ile yepyeni bir W-Fi rekoru kırıldı. Geliştirici Morse Micro, dünyanın en uzak mesafeli Wi-Fi bağlantısını yapmayı başardı.

Neredeyse 16 kilometreden Wi-Fi’ya bağlanıldı

HaLow teknolojisini kullanan Morse Micro’dan araştırmacılar, rekoru 15,9 kilometrelik bir mesafeden 2 Mbps hızda Wi-Fi bağlantısı kurararak kırmayı başardı. Daha önce bu teknolojiyle ulaştığı en üst seviye 2,8 kilometreydi. Yani inanılmaz bir gelişme var.

Ekip, bağlantı için birbirlerinin görüş alanı içinde yer aldıkları aralarında neredeyse 16 kilometre bulunan iki noktayı kullandı. Bir dizüstü bilgisayarın kullanıldığı testte internet bağlantısı elde etmeyi başardılar.

Tabii ki bu tarz bir bağlantının her yerde sağlanamayacağını belirtmek gerekiyor. Şehirler gibi yerleşim yerlerinde bu mesafelere ulaşmak imkânsız. Nedeni ise sinyalin araya girecek binalar gibi yapılardan etkilenecek olması. Deneyin boş bir arazide gerçekleştirilmiş olması da bu nedenden dolayı.

Zaten bir şehirde böyle bir bağlantıya ihtiyacınız muhtemelen hiçbir zaman olmayacak. Teknoloji, daha şehirden uzak, hücresel veri sıkıntısı yaşanan bölgeler için geliştiriliyor. Özellikle de kaybolan insanların işine yarayabilecek bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Umarız çalışmalar devam eder ve bu rekorlar daha da geliştirilir.