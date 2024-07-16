Kimyasal maddeler, saçtıkları zehirler ve tehlikeler sebebiyle bizi daima korkutmuşlardır. Onlarla yapılan küçücük bir temas bile çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilir. Peki dünyanın en tehlikeli kimyasalının ne olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

Mide bulantısı, ishal, baş dönmesi, halsizlik… Bunların, zehirli kimyasalların yalnızca masum etkilerinden olduğunu söylesek?

Gelin, dünyanın en zehirli kimyasalına ve ona dair ayrıntılara bakalım.

Dünyanın en tehlikeli kimyasalı, botulinum isimli bir maddedir.

Bu madde, Clostridium botulinum isimli bir bakteri tarafından üretilir ve etkileri ölümcüldür. Botulinumun ürettiği güçlü toksin ilk etapta; gözlerde felce, çift görmeye, ağız kuruluğuna, halsizliğe ve baş ağrısına sebep olur.

Bu maddeyle temasa geçen kişilerde devamında ishal ve kusma görülür. Ardından kalp ritim bozuklukları ve solunum felci kaçınılmazdır. Yine bu zehir, kaslara giden sinir sinyallerini engelleyerek felce ve kısa bir zaman sonra ölüme sebep olur.

Aslında botoks, Clostridium botulinum olarak isimlendirilmiş bir bakterinin ürettiği toksinden elde edilen bir ilaçtır.

Bu bakteri tarafından üretilen ve alfabetik olarak isimlendirilen 7 adet nörotoksin, bir diğer adıyla sinir hücresi zehri bulunur.

Fakat bu toksinlerden yalnızca tip A ve B olanları, insanlarda klinik kullanıma girmiştir. Yani bu maddenin A ve B nörotoksinleri, ölümcül değildir. Elbette bunların miktarı, kullanım şekli ve saklama koşulları bir zehre dönüşüp dönüşmeyeceği noktasında oldukça önemlidir.

Özetle botulinum, dünyanın en tehlikeli kimyasalıdır. Bu zehrin A ve B nörotoksinleri dışındaki C, D, E ve F olanlarına maruz kalmak, sizi ölüme kadar götürebilir.

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