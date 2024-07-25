Dev firmaların 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin bilançoları, yatırımcıları memnun etmedi. Hâl böyle olunca S&P 500'de çok sert düşüşler yaşandı. Peki dünyanın en zengin insanları, bu düşüşte kaç para kaybettiler?

İş dünyası için oldukça hareketli bir haftadan geçiyoruz. Zira özellikle de teknoloji dünyasının devleri, son birkaç gündür 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin bilançolar açıklıyorlar. Ancak açıklanan veriler, yatırımcıları pek memnun etmedi. Hâl böyle olunca ABD borsalarında ciddi bir sarsıntı yaşandı. Ekonomistler, S&P 500 ile NASDAQ'ta 2022 yılından sonraki en sert düşüşün yaşandığını ifade ediyorlar.

Borsalarda bu kadar sert düşüşler yaşanması, en çok da dünyanın en zengin insanlarını etkiledi. Tahmin edebileceğiniz üzere dudak uçuklatan servetlerin en büyük kaynağı, hisse senetleri. Bu içeriğimizde, Forbes'in Gerçek Zamanlı Milyarderler Endeksi üzerinden, dünyanın en zengin 10 kişisinin servetinin bir günde nasıl eridiğini inceleyeceğiz.

Dünyanın en zengin 10 insanı, sadece 1 günde kaç para kaybetti?

Milyarder Toplam Serveti 1 Günlük Kayıp Elon Musk 231,6 milyar dolar 17,1 milyar dolar (%6,88) Jeff Bezos 198,6 milyar dolar 5,2 milyar dolar (%2,56) Bernard Arnault 179,4 milyar dolar 10,8 milyar dolar (%5,69) Larry Ellison 171,2 milyar dolar 6 milyar dolar (%3,41) Mark Zuckerberg 161,9 milyar dolar 9,5 milyar dolar (%5,53) Larry Page 143,1 milyar dolar 7,2 milyar dolar (%4,77) Sergey Brin 137,1 milyar dolar 6,7 milyar dolar (%4,67) Warren Buffet 136,4 milyar dolar 312 milyon dolar (%0,23) Bill Gates 132,5 milyar dolar 1,8 milyar dolar (%1,32) Steve Ballmer 126,4 milyar dolar 3,8 milyar dolar (%2,90) TOPLAM 68,4 milyar dolar

Uzun zamandır dünyanın en zengin insanı olma ünvanını koruyan Elon Musk hem tutar hem de oransal bazda en çok para kaybeden kişi oldu. Tabii Tesla hisselerinde yaşanan düşüşün yüzde 12 civarında olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak neden böyle bir şey yaşandığını anlamak çok da zor değil.

Yaşanan krizde en az para kaybeden isim, duayen yatırımcı Warren Buffet oldu. Sadece 312 milyon dolar kayıp yaşayan Buffet, oldukça geniş kapsamlı bir portföye sahip. Hâl böyle olunca teknoloji dünyasındaki kriz, en az Warren Buffet'ı etkilemiş oldu.