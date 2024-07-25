İş dünyası için oldukça hareketli bir haftadan geçiyoruz. Zira özellikle de teknoloji dünyasının devleri, son birkaç gündür 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin bilançolar açıklıyorlar. Ancak açıklanan veriler, yatırımcıları pek memnun etmedi. Hâl böyle olunca ABD borsalarında ciddi bir sarsıntı yaşandı. Ekonomistler, S&P 500 ile NASDAQ'ta 2022 yılından sonraki en sert düşüşün yaşandığını ifade ediyorlar.
Borsalarda bu kadar sert düşüşler yaşanması, en çok da dünyanın en zengin insanlarını etkiledi. Tahmin edebileceğiniz üzere dudak uçuklatan servetlerin en büyük kaynağı, hisse senetleri. Bu içeriğimizde, Forbes'in Gerçek Zamanlı Milyarderler Endeksi üzerinden, dünyanın en zengin 10 kişisinin servetinin bir günde nasıl eridiğini inceleyeceğiz.
Dünyanın en zengin 10 insanı, sadece 1 günde kaç para kaybetti?
|Milyarder
|Toplam Serveti
|1 Günlük Kayıp
|Elon Musk
|231,6 milyar dolar
|17,1 milyar dolar (%6,88)
|Jeff Bezos
|198,6 milyar dolar
|5,2 milyar dolar (%2,56)
|Bernard Arnault
|179,4 milyar dolar
|10,8 milyar dolar (%5,69)
|Larry Ellison
|171,2 milyar dolar
|6 milyar dolar (%3,41)
|Mark Zuckerberg
|161,9 milyar dolar
|9,5 milyar dolar (%5,53)
|Larry Page
|143,1 milyar dolar
|7,2 milyar dolar (%4,77)
|Sergey Brin
|137,1 milyar dolar
|6,7 milyar dolar (%4,67)
|Warren Buffet
|136,4 milyar dolar
|312 milyon dolar (%0,23)
|Bill Gates
|132,5 milyar dolar
|1,8 milyar dolar (%1,32)
|Steve Ballmer
|126,4 milyar dolar
|3,8 milyar dolar (%2,90)
|TOPLAM
|68,4 milyar dolar
Uzun zamandır dünyanın en zengin insanı olma ünvanını koruyan Elon Musk hem tutar hem de oransal bazda en çok para kaybeden kişi oldu. Tabii Tesla hisselerinde yaşanan düşüşün yüzde 12 civarında olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak neden böyle bir şey yaşandığını anlamak çok da zor değil.
Yaşanan krizde en az para kaybeden isim, duayen yatırımcı Warren Buffet oldu. Sadece 312 milyon dolar kayıp yaşayan Buffet, oldukça geniş kapsamlı bir portföye sahip. Hâl böyle olunca teknoloji dünyasındaki kriz, en az Warren Buffet'ı etkilemiş oldu.