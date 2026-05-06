Anthropic, Google'a 200 Milyar Dolar Yatırım Yapacak (Nasıl Yani?)

Anthropic, Google'ın bulut ve çip sistemlerine 200 milyar dolara kadar çıkacak yatırım yapmayı planlıyor.

Gökay Uyan

Claude yapay zekâ aracıyla dünya çapında ses getirmeyi başaran Anthropic, son zamanların en hızlı yükselen firmalarından biriydi. Şimdi ise Anthropic’le ilgili bir gelişme yaşandı. The Information tarafından gelen bilgiler Anthropic’in Google’a devasa bir yatırım yapmayı planladığını gösterdi.

Tabii ki bu yatırım direkt Google’ın ana şirketine yönelik bir yatırım değil. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Anthropic, yakın zamanda yapılan bir anlaşmanın parçası olarak Google Cloud için beş yıl içinde 200 milyar dolar harcama taahhüdünde bulundu.

Yani anlayacağınız Anthropic, Google’ın bulut ve çip sistemlerine 200 milyar dolara varan bir yatırım planlıyor. İddiaya göre bu taahhüt, Google’ın geçen hafta mali toplantısında açıkladığı gelir birikiminin %40’ından fazlasını oluşturduğu anlamına geliyor. Açıklanan gelir birikimi bulut müşterilerinden gelen sözleşmesel taahhütleri yansıtıyordu. Yani Google, bu departmanda Anthropic’ten önemli bir kazanç sağladı.

Anthropic, son zamanlarda bu tarz hamlelerini artırmaya başlamıştı. Şirketin nisan ayında teknoloji devi Broadcom ile çok gigawatt'lık tensör işlem birimi kapasitesi için bir anlaşma imzaladığını ve 2027’den itibaren devreye gireceğini görmüştük. Şimdi ise buna Google hamlesi eklendi. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in de Anthropic’e 40 milyara dolara kadar yatırım planladığını belirtelim.

