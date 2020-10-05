Matematik alanında araştırmalar gerçekleştiren Hüseyin Ergül, kürenin yüzey alanının pi sayısı olmadan da hesaplanabileceğini ve mevcut yöntemlerin Dünya'nın yüzey alanını yanlış ölçtüğünü öne sürdü.

Kürenin alanını hesaplamak söz konusu olduğunda tüm dünyada kullanılan formül 4*πr^2 olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Balıkesir’in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yürüten Hüseyin Ergül bulmuş olduğu yeni bir evrensel sabit ile Dünya gibi tam küre olmayan cisimlerin dahi yüzey alanının daha doğru bir şekilde hesaplanabildiğini öne sürüyor. Dahası, Ergül’ün hesaplamalarına göre Dünya’nın yüzey alanı, mevcut hesaplama yöntemleri sonucunda ulaşılandan 34 milyon kilometre daha küçük.

“Küresel yüzeyin tamamının ölçümünü bulmak için bildiğimiz bir sistem var. Pi sayısının dört katını, yarıçapın karesiyle çarpıyoruz. Yani dairenin dört katı anlamında bu. Ama hangi dairenin? Ekvator dairesi mi, yoksa bütün küreler böyle değil.” diyen Ergül, mevcut hesaplama yönetiminin tamamen küre şeklinde olmayan cisimlerde hatalı olduğunu öne sürerek açıklamalarına şu şekilde devam ediyor:

"Kürenin alanı, pi sayısı olmadan da hesaplanabilir"

“Kutuplardan basık olan küre şeklinde cisimler de var. Örneğin Dünya. Dünya geoid şeklinde bir cisimdir. Kutuplardan basıktır. Bu nedenle de o basıklık ekvatoral daireye yansıyor. Bütün bunların sağlıklı olabilmesi için, ‘pi sayısını kullanmadan bu küresel yüzeylerin alanını nasıl bulurum’ sorusuna cevap aramaya başladım. Yaptığım deneyler sonucunda gördüm ki; bu evrensel sabit olan 5,32 ile eğrilik yarıçapının karesini çarptığım zaman kürenin yüzeyini buluyorum.

Yani yüzey alanını buluyorum. Bunu pi ile olan hesaplamada ve diğer hesaplamalarda yaptığım zaman bunun daha önemli olduğunu gördüm. Yalnız burada şunu söylemek istedim; dairenin alanlarını bulurken, daha önce ilan ettiğim, pi sayısız dairenin alanını bulma formülünü kullanıyorum. Bu da dairenin alanı 2r kare artı iki bölü 3r kare. Yani kısaca 2,66r karedir bu. Bu da son derece isabetli, öbüründen daha gerçekçi bir sayıdır. Bunu kullandım. Bundan dolayı bu sabiti bulabildim. Olmasaydı bulma imkanım yoktu.”

"Yeni evrensel sabit: 5,32"

Kürenin alanını hesaplamak için bulduğu yeni evrensel sabitin ortaya çıkışını da açıklayan Ergül, “Şu elimdeki deney kürelerinden bir tanesi kutup noktasından, yarıçapı 1 santimetre (cm) olan bir daire çizdim. Bu dairenin hemen bitişiğinde ya da ardışık sayı 2 cm olan yarıçapı, 3 cm olan, 4 cm olan, 5, 6, 7 gibi ardışık tam sayılı olan daireler çizdim. Bunları ekvator dairesine kadar getirdim.” dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

“Sonra bu daireler arasındaki, ardışık daireler arasındaki farkları buldum. Farkları bulduktan sonra bu bir dizin oluşturdu bu farklar. Sonra bir düşünceyle bu farkların farkını aldım. Karşıma çok enteresan; 5,32 olarak bir sayı çıktı. Her farkın 5,32 olarak çıkması beni elbette sevindirdi. Dolayısıyla bunun üzerinde biraz daha fazla durmaya başladım.”

Tüm dünyada kabul edilen 13 evrensel sabiti araştırırken “ Dünya’nın yüz ölçümünü bilinen klasik sistemlerle, formüllerle hesap etmek mümkün değildir ” şeklinde bir ifade ile karşılaştığını ve bunun da kendi teorisini desteklediğini ifade eden Ergül, mevcut formülün eğrilik dediği şeyi kendisinin de eğrilik yarıçapı olarak aldığını ve bu eğrilik yarıçapını, 5,32 olarak açıkladığı yeni evrensel sabit ile çarptığında kürenin yüzey alanının çıktığını ifade etti.

Bulduğu evrensel sabiti destekleyen bir hesaplaması daha olduğunu ifade eden Ergül, “Dünya’nın ekvator çevresi 40 bin kilometre. Şimdi bunun yarıçapını ben pi sayısını kullanmadan şöyle hesap ettim; orada da zaten daha önceki eleştirilerde ‘pi sayısı yalnızca alan değil, yüzeylerin ölçümü için değil, çevre ölçümü için de kullanılıyor’ deniliyordu. Hem de onlara bir cevap olsun. Dairenin çevresini pi sayısı olmadan da bulabiliyoruz.

"Dünya'nın yüz ölçümü 34 milyon kilometre yanlış hesaplanıyor"

Benim araştırmalarım sonucunda bulduğum bir ortalama değer var. Bir dairenin çevresini bulabilmek için şunu yapıyoruz; çevre eşittir çap çarpı yüz bölü otuz bir virgül beş. Dünya’nın yüzeyini hesap edebilmek için bunu kullandığım zaman bulduğum sayı ile yani yarıçapla, yine bulduğum formülle örtüştüğünü gördüm. Bu da geçmişte benim çalışmalarımı destekler nitelikte bir şey oldu. Burada da ayrı bir sevinç duydum.” dedi.

Ergül, kitaplarda Dünya’nın yüzey alanı için yazar değerin yanlış olduğunu belirtirken, “Kitaplarda Dünya’nın yüz ölçümünün 510 milyon 100 bin kilometrekare olarak açıklar. Benim bulduğum formülle aralarında 34 milyon kilometrekare fark var. Benim bulduğum daha küçük çünkü bunu, dairenin alanını bulurken de, pi sayısı ile bulunan yüzde on beş daha fazla diye söylemiştim. O oranlar hala geçerli” ifadelerini kullandı.