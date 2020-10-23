Her mevsim fit görünmek ve sağlıklı olmak için kullanabileceğiniz pek çok farklı beslenme uygulaması var. Bu mobil uygulamaları kullanarak, daha sağlıklı bir hayatın kapılarını aralayabilirsiniz. Sizin için iPhone ve Android cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz en iyi beslenme uygulamalarını listeledik.

Artık yanımızdan bir an olsun ayırmadığımız akıllı telefonlarımız, eğer onları doğru kullanırsak en büyük yardımcılarımız olabilirler. Beslenme düzeni, kontrolü de bu konularun başında geliyor. App Store ve Google Play gibi uygulama mağazaları üzerinden indirebileceğiniz mobil uygulamaları sayesinde sağlıklı bir yaşam için bir adım atmak mümkün oluyor.

Beslenme söz konusu olduğunda da uygulamaların güvenilirliklerini tartışmak gerekiyor. Bu nedenle listeye dahil ettiğimiz uygulamaların içeriklerine de göz attık, seçim yapma zorluğu yaşamamanız için mantıklı seçenekleri derledik.

En iyi beslenme uygulamaları:

Calorie Counter & Food Diary

Diyetkolik Online Diyet

MyPlate Calories Tracker

MyFitnessPal

Water Time

Diet Point – Weight Loss

Şifalı Bitkiler

Carb Manager: Keto Diet Tracker & Macros Counter

FatSecret

YAZIO

Calorie Counter & Food Diary

Geliştirici: MyNetDiary.com

Puan: 4,6

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Amerikan Önleyici Tıp Dergisi tarafından en başarılı beslenme uygulamaları arasında kabul edilen Calorie Counter & Food Diary, kullanıcılarının uygulamayı 7 ay düzenli kullanımı sonrası toplam yağ kütlelerinin %12’sini kaybedeceğini iddia ediyor. Uygulama sayesinde özel diyet listelerine ulaşabilir, yediğiniz gıdaların kalorisini hesaplayabilir ve planlı bir kilo verme süreci yaşayabilirsiniz.

Diyetkolik Online Diyet

Geliştirici: PCI Yazilim Danismanlik ve Organizasyon Ltd. Sti.

Puan: 4,5

İndirme Sayısı: 500 bin +

Diyetkolik Online Diyet mobil uygulaması, kullanıcılarına başka beslenme uygulamalarında bulamayacakları tüm Türk yemeklerinin kalorilerini de öğrenme imkanı sunuyor. Uygulama üzerinden yalnızca yemeklerin kalorilerini değil; karbonhidrat, protein, yağ ve diğer besin değerlerini de öğrenebilirsiniz. Hazırladığınız egzersiz planını uygulama üzerinden takip ederek düzenli spor yapabilirsiniz.

MyPlate Calories Tracker

Geliştirici: LIVESTRONG

Puan: 4,6

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

MyPlate Calories Tracker mobil uygulaması üzerinden 2 milyondan fazla farklı gıdanın kalori, karbonhidrat, protein, yağ ve diğer besin değerlerini kolayca öğrenebilirsiniz. Profil sayfanızda kendinize özel diyet ve egzersiz programı hazırlayabilir ve takip edebilirsiniz. Uygulamanın en dikkat çeken özelliği ise dilediğiniz zaman gerçek uzmanlardan canlı destek alabiliyor olmanız.

MyFitnessPal

Geliştirici: MyFitnessPal Inc.

Puan: 4,4

İndirme Sayısı: 50 Milyon +

Toplamda 50 milyondan fazla kez indirilerek kendi alanında en öne çıkan mobil uygulamalardan biri olan MyFitnessPal, 6 milyondan fazla gıdanın kalori, karbonhidrat, protein, yağ ve diğer besin değerlerini sunuyor. Uygulama, diyetini egzersizle güçlendirmek isteyen kullanıcılar için 350’den fazla egzersiz programı da sunuyor. Aynı zamanda bir sosyal ağa sahip olan MyFitnessPal üzerinden sizinle aynı hedefi doğru ilerleyen insanlarla tanışabilirsiniz.

Water Time

Geliştirici: Mobile Creatures

Puan: 4,6

İndirme Sayısı: 5 Milyon +

Tüm uzmanlar, hem kilo vermek hem de sağlık olmak için yeterince su içmenin önemi konusunda hemfikirler. Water Time mobil uygulaması sayesinde, gün içinde ne kadar su içmeniz gerektiğini öğrenebilir ve bildirimleri sayesinde su içmeyi unuttuğunuz anlarda bile hatırlatma alabilirsiniz. Uygulama ile yalnızca içtiğiniz su miktarını değil; çay, kahve, meyve suyu gibi aldığınız diğer sıvı miktarlarını da hesaplayabilirsiniz.

Diet Point – Weight Loss

Geliştirici: DietPoint Ltd.

Puan: 4,5

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Diet Point – Weight Loss mobil uygulaması, özellikle sağlıklı olmaya ve diyet yapmaya yeni karar veren kullanıcılar için önemli bir rehber sunuyor. Uygulama üzerinden 130’dan fazla diyet listesine ulaşabilir, 500’den fazla ipucu sayesinde kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Uygulama üzerinden beden kitle endeksi ölçümü yaparak ideal kilonuzun kaç olduğunu öğrenebilir ve planınızı bu doğrultuda yapabilirsiniz.

Şifalı Bitkiler

Geliştirici: HokkabazSoft

Puan: 4,6

İndirme Sayısı: 100 Bin +

Doğada pek çok farklı hastalığa iyi gelen, yağ yakmayı hızlandıran, kilo vermenize yardımcı olacak pek çok farklı bitki olduğu biliniyor. Şifalı Bitkiler mobil uygulaması üzerinden 724 bitkinin bilgilerine, 127 çay tarifine ve 112 yağın detaylarına ulaşabilirsiniz. Üstelik bu bilgileri dilediğiniz sosyal medya platformunda paylaşarak arkadaşlarınızı da bilgilendirebilirsiniz.

Carb Manager: Keto Diet Tracker & Macros Counter

Geliştirici: Wombat Apps LLC

Puan: 4,6

İndirme Sayısı: 1 Milyon +

Carb Manager mobil uygulaması, kendi tabirleriyle, sizi düşük karbonhidrat devrimine davet ediyor. Uygulama, kullanıcılarına yeni bir yaşam tarzı vaadediyor. Düşük karbonhidrat diyetini hayatınızın her alanında uygulayabilmeniz için özel diyet listeleri ve yemek tarifleri paylaşıyor. Besin hesaplayıcı, kalori sayacı, gıda günlüğü gibi diyet sürecinizi destekleyecek farklı özellikler de sunuyor.

FatSecret

Geliştirici: FatSecret

Puan: 4,7

İndirme Sayısı: 10 Milyon +

Google Fit, Samsung Health, Fitbit gibi farklı mobil uygulamalarla senkronize olarak kullanabileceğiniz FatSecret mobil uygulaması, kullanıcılarına kilo ve egzersiz takip hizmeti sunuyor. Tükettiğiniz kalorileri öğrenmek için kalori takvimi, yaktığınız kalorileri izlemek için ise bir egzersiz takvimi oluşturabilirsiniz. Yediğiniz bir yemeğin kalorisini öğrenmek için fotoğrafını çekerek uygulamaya yüklemeniz yeterli.

YAZIO

Geliştirici: YAZIO

Puan: 4,6

İndirme Sayısı: 10 Milyon +

Kilo verme, kas geliştirme, yağ yakma gibi farklı isteklerinize özel kişisel planlar hazırlayabileceğiniz YAZIO mobil uygulaması üzerinden spor, egzersiz ve günlük aktivite takibi de yapabilirsiniz. Kendinize özel öğünler oluşturabilir ve bu öğünlerden aldığınız kalori, karbonhidrat, protein ve yağ miktarını kolayca hesaplayabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamanın sunduğu barkod tarayıcı özelliği ile tükettiğiniz gıdanın kalorisini hızla öğrenmeniz de mümkün.

Her daim fit görünmek ve sağlıklı olmak isteyenlerin iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarına yükleyerek kullanabilecekleri en iyi 10 beslenme uygulaması listesi hazırladık. Listedeki mobil uygulamalar arasından hedefinize en uygun olanı seçerek sağlıklı bir hayat için ilk adımı atabilirsiniz.