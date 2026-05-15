Dyson, Find+Follow Purifier Cool isimli vantilatörlü hava temizleme cihazını tanıttı. Bu cihazı eşsiz yapan şey, kamerayla gelmesi.

Ev teknolojileri deyince akla gelen ilk firmalardan biri şüphesiz Dyson’dır. Öyle ki elektrikli süpürgelerden hava temizleyicilerine kadar birçok farklı türden ürünle karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi ise firma, çok beklenen yeni nesil hava temizleyicisini duyurdu.

Dyson’ın yeni vantilatörlü hava temizleyicisi, Find+Follow Purifier Cool ismiyle geliyor. Bu ürünü eşsiz yapan şey ise kamera ile gelmesi. Böylece performansını başka bir seviyeye taşıyabiliyor.

Karşınızda Dyson Find+Follow Purifier Cool

Güçlü hava temizleyiciler ve pervanesiz vantilatörler yıllardır Dyson'ın ürün portföyünün bir parçasıydı. Ancak yeni model, bir kamera sunmasıyla daha önce hiç görmediğimiz türden bir ürünü bizlerle buluşturuyor. Bu sayede kullanıcının bulunduğu odadaki havayı her zaman tam olarak doğru noktada soğutup temizleyebiliyor.

Kamera, odadaki insanların hareketlerini izlemek için tasarlandı ve yapay zekâdan yardım alıyor. Bu, şirketin ürünün isminde de kullandığı “Bul+Takip Et” (Find+Follow) isimli sistem. Özellik, kullanıcının odanın neresinde olduğuna bakılmaksızın fanın hava akışını otomatik olarak kullanıcıya yönlendirebiliyor. Birden fazla kişi varsa, ayarlar otomatik olarak daha geniş bir hava akışı oluşturacak şekilde ayarlanıyor, bu da aynı odadaki mümkün olduğunca çok kişiye fayda sağlayabiliyor. Dyson'a göre, kameradan gelen görüntüler doğrudan fanda analiz ediliyor ve bir sunucuya yüklenmeden siliniyor. Yani güvenli de.

Bunlar dışında yeni vantilatörlü hava temizleyici, hoş olmayan kokuları, azot dioksiti ve 0,3 mikron kadar küçük partikülleri gidermek için tasarlanmış. Oda havası sürekli analiz ediliyor. Ön taraftaki yuvarlak bir ekra dan hava kalitesiyle ilgili istatistikleri gösteriyor. Gece modunda, bu ekran karartılırken ses seviyesi de %50 oranında azaltılıyor. MyDyson uygulamasıyla uzaktan da kontrol edilebilen fan, ABD’de satışa çıktı. Fiyatı ise 849,99 dolar.