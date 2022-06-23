E-Devlet’in mobil uygulamasına ve web sitesine an itibariyle erişilemiyor.

Geçtiğimiz aylarda hack iddiaları ile gündeme gelen E-Devlet, pek çok kullanıcının verileri hakkında endişelenmesine neden olmuştu.

Şu anda ise E-Devlet’in sitesine erişilemiyor. Siteye erişebilen kullanıcılar ile sitenin grafik arayüzünün yüklenmediğini belirtiyor.

E-Devlet çöktü mü?

An itibariyle siteye giren kullanıcılar, yukarıda görmüş olduğunuz gibi bir arayüzle karşılaşıyor. Buna ek olarak pek çok bağlantı açılmıyorken E-Devlet’in mobil uygulamasında da hatalar gözlemleniyor.

Trendyol'da da aynı sorun gözlemleniyor

Kullanıcılar aynı zamanda Trendyol'da da benzer bir sorunun yaşandığını belirtiyor. An itibariyle popüler alışveriş platformunun da grafik arayüzü çalışmıyor ve kullanıcılar hem mobil uygulamadan hem de internet sitesinden herhangi bir işlem yapamıyor. Konuyla alakalı ne E-Devlet ne de Trendyol'dan herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.

Güncelleme

Yaşanan sorunların üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önce Trendyol daha sonra ise E-Devlet'teki sorunlar düzeltildi. Şu anda iki platform da sorunsuz çalışıyor.